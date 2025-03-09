分級醫療2/ 解急診壅塞 張鴻仁：診斷正確才能下對處方

衛福部統計，去年全國民眾門診總就醫次數高達3億886.7萬，相較民國106年統計，各層級醫院為醫學中心、地區醫院看診率攀升，區域醫院、西醫基層下降，其中醫學中心增幅最高，但下轉病人偏低，近期醫院急診壅塞，衛福部呼籲加強轉診及落實分級醫療。但前健保局總經理張鴻仁說，急診壅塞真正關鍵問題，是急診患者無法入住病房，主因是護理人員不足，不完全是未落實分級醫療。

衛福部106年起推動分級醫療，當年度民眾門診總就醫次數為2億9556.3萬，基層診所就醫占比最高達64.3%、區域醫院15.09%、醫學中心10.56%、地區醫院9.83%；去年總就醫次數達3億886.7萬，基層診所占比降至64.1%，區域醫院降至14.1%，地區醫院略升至10%，醫學中心增至11.8%，且增幅最高。

至於，去年下半年慢性病人至西醫基層就醫件數占43.47%，相較112年上半年增加12%，醫學中心增加5%，區域、地區醫院均呈現下降。而去年醫學中心就醫次數達3千多萬件，卻僅下轉9萬1874件，轉至區域醫院為18.41%、地區醫院52.9%、基層診所20.48%、其他醫學中心8.49%，雖然醫學中心轉出患者已較106年增加，但基層醫療、學者仍認為有努力空間。

「從資料可以看出，上轉很踴躍、下轉很難看。」醫改會董事長劉淑瓊說，衛福部呼籲分級醫療是，輕症不要到大醫院就醫，但民眾往往不知道自己是大病、小病，且許多醫學中心交通便利，及民眾對醫學中心名氣具有信心，增加就醫意願，「分級醫療雖很重要，卻很難做到」，建議衛福部應全面了解醫院狀況，研擬醫學中心願意下轉病人措施。

劉淑瓊說，前往醫學中心就醫耗費時間、費用成本高，政府應努力提升民眾對基層醫療的信心，並研擬醫學中心願意下轉病人的措施，如考量醫學中心流失病人後的財務問題，及醫師對病人轉出的不安全感等，讓各層級醫院做自己應做的事，醫學中心專心照顧急重難罕病人，且醫學中心的經營者應好好思考「要賺多少才夠」，並應拿出多少錢回饋給醫療團隊。

前健保局總經理張鴻仁說，病情是否為輕症須經醫師診斷，如果民眾知道自己的病，吃普拿疼就會好，還會跑到急診就醫嗎？若真要避免輕症患者到急診就醫，落實分級醫療，政府應思考比照美國，急診醫師只看由救護車送進來的病人，可以自己走進急診室的病人，都須至少等待30分鐘至1小時，或大幅提高急診部分負擔為現行的1至2倍，才能真正看到成效。

「如果診斷（分級醫療）錯了，處方（改善分級醫療）就不一定是對的。」張鴻仁說，由於急診沒有時間限制，就醫方便、簡單，確實有人將急診當作門診用，但急診壅塞真正關鍵問題，是急診患者無法入住病房，主因是護理人員不足，不完全是未落實分級醫療。

新光醫院副院長洪子仁說，各醫學中心門診確實收治有許多慢性病患，但原因是醫院承接許多衛福部共照計畫，醫院評鑑也要求醫院需兼顧醫療品質，確實穩定的慢性病患可以在基層診所追蹤，但如糖尿病患定期需進行眼睛、下肢動靜脈等檢查，又要回到醫院，因而選擇持續在醫學中心就醫，「分級醫療是不如預期，但不能說是醫學中心故意要收治慢性病患」，而應是民眾對醫學中心深具信心所致。

「分級醫療能不能成功，最大的關鍵是，民眾對基層醫療有無足夠的信心。」洪子仁說，健保開辦30年，民眾長久就醫自由，現在要限制就醫，分級醫療勢必有陣痛期，呼籲衛福部應思考提升基層診所能力、人才培訓等，建立民眾對基層診所具有信心，再配合制度誘導，分級醫療才有落實的可能性，但這絕不可能一蹴可幾。