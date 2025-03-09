分級醫療1／醫學中心患者續增轉出偏低 基層醫療這樣看

衛福部統計，去年全國民眾門診總就醫次數高達3億886.7萬，相較民國106年統計，各層級醫院為醫學中心、地區醫院看診率攀升，區域醫院、西醫基層下降，其中醫學中心增幅最高，但下轉病人偏低。近期，醫院急診壅塞，衛福部呼籲加強轉診及落實分級醫療，醫界表示，落實分級醫療須從改革健保支付標準、提升基層診所信心等方向著手。

衛福部106年起推動分級醫療，當年度民眾門診總就醫次數為2億9556.3萬，基層診所就醫占比最高達64.3%、區域醫院15.09%、醫學中心10.56%、地區醫院9.83%；去年總就醫次數達3億886.7萬，基層診所占比降至64.1%，區域醫院降至14.1%，地區醫院略升至10%，醫學中心增至11.8%，且增幅最高。

至於，去年下半年慢性病人至西醫基層就醫件數占43.47%，相較112年上半年增加12%，醫學中心增加5%，區域、地區醫院均呈現下降。而去年醫學中心就醫次數達3千多萬件，卻僅下轉9萬1874件，轉至區域醫院為18.41%、地區醫院52.9%、基層診所20.48%、其他醫學中心8.49%，雖然醫學中心轉出患者已較106年增加，但基層醫療仍認為有努力空間。

社區醫院協會理事長朱益宏說，民眾就醫趨勢已朝向醫學中心，但醫學中心門診收治許多慢性病、輕症患者，視爲重要財源，不願意下轉病情穩定患者，健保署今年推動個別醫院總額，建議應同時降低醫學中心門診相關支付，醫事司也應將降低門診輕症比率納入醫院評鑑，並逐年檢討，未達逐年降低者將處以醫院降級，讓醫學中心回歸照顧急重症患者。

「西醫基層轉診的病人，往往是上去了（轉至醫學中心），就沒再下來了。」醫師公會全會理事長周慶明說，這情形可能是轉診患者病情好了，不再回來追蹤，但應也有病情穩定患者選擇在醫學中心回診，衛福部應統計各科轉診次數，了解病人為何沒有回到基層診所，以擬定相關政策，健保署正在推動個別醫院總額，往後做的愈多可能獲得的給付更少，可望增加醫學中心轉診意願。

家庭醫學醫學會理事長黃振國針對分級醫療提出三點建議，首先，白天上班時段至醫院急診就醫者，應再增加部分負擔，「讓民眾真的有感」，但經診斷為一、二級急重症患者予以退費；其次、醫學中心須加強與周邊區域、地區醫院及基層診所建立專有轉診管道，第三、限制醫學中心開設假日門診及夜診，落實轉診制度，同時針對需到醫院急診施打抗生素患者，開放及增加誘因讓基層診所接手，紓緩急診壅塞。

黃振國說，目前仍有許多基層診所憂心照顧不易，不願收治多重慢性病穩定患者，呼籲衛福部應要改變制度，給予基層診所較多誘因，並限制醫學中心對穩定慢性病患者開立回診單期限，從現行每3個月回診1次，延長至6個月，甚至是延長為1年1次，原本期間還需回診2至3次，由基層診所接手，確保民眾定期追蹤。

黃振國說，健保開辦初期，家庭醫師人數尚嫌不足，開放民眾可以自由就醫，且醫學中心服務相對優於區域、地區醫院及基層診所，有可以包含所有疾病，民眾滿意度高，自然至醫學中心就醫，但為病人安全，落實家醫制度、分級醫療十分重要，一定要做。

黃振國舉例，昨天有名家住基隆、曾有心臟缺氧病史的70多歲阿公因感冒就醫，經查詢發現過去病史及用藥發現，阿公多年來每3個月到台北的醫學中心回診，每次前往時需騎機車1小時40分鐘，一次來回需3個多小時，再加上看診、領藥時間，總計約4至5小時，且騎機車發生意外的風險比心臟罹病風險更高，其實醫學中心醫師應體貼病人，讓病情穩定患者轉至基層診所追蹤即可。

黃振國前天更收治一名百歲阿嬤，她20多年來在診所追蹤，平時有頭昏、高血壓、痛風等，但這次就醫時臉色蒼白、喘不過氣，家人以為只要簡單治療，但檢查發現，阿嬤病情不單純，要求家人立即帶阿嬤到醫院掛急診，進一步檢查竟是心臟肥大，家庭醫師可以依經驗及病人過去的病史加以研判，第一時間掌握病情，但若非病人的家庭醫師看診，一般醫師未必有這種警覺性，由此可見，家庭醫師的重要性。