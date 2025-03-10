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走進矽谷、NBA 夏令營不一樣

聯合報／ 本報訊

孩子的暑假可以跟人不一樣，有行旅與聯合報聯合主辦「2025美國矽谷科技夏令營」，參訪超微、微軟等國際知名企業，拜訪矽谷新創企業家，與矽谷第一名高中機器人社團實作交流並和神經科學儀器公司合作，進行腦波科技工作坊。「第八屆美國金州勇士籃球營」前進世界級ＮＢＡ訓練球場，接受ＮＢＡ級教練指導，有機會與ＮＢＡ球員近距離接觸、見面、訓練；並安排ＹＭＣＡ美式野外營隊體驗，培養孩子的領導統御力。兩營隊皆安排加州兩大名校史丹佛大學、加州大學柏克萊分校巡禮，和美國職棒大聯盟ＭＬＢ觀賽朝聖。

「2025美國矽谷科技夏令營」七月十四日至七月廿九日，瀏覽旅程：https://bit.ly/3F6b0ci。「第八屆美國金州勇士籃球營」七月六日至七月廿日，瀏覽旅程：https://bit.ly/3DmIUZS

三月十六日台北舉辦旅程說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3926。

夏令營 矽谷 美國

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