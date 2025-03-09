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交通部退件花東快批造價昂貴 徐榛蔚：花東人非次等公民

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
交通部以造價高、經濟效益低為由退回花東快可行性評估，花蓮縣長徐榛蔚發聲明稿表達強烈不滿，批民生建設不應淪為政治算計。圖為花東快重啟可行性評估，公路總局在新城鄉的首場說明會。本報資料照片
交通部以造價高、經濟效益低為由退回花東快可行性評估，花蓮縣長徐榛蔚發聲明稿表達強烈不滿，批民生建設不應淪為政治算計。圖為花東快重啟可行性評估，公路總局在新城鄉的首場說明會。本報資料照片

交通部上月底審查「花東快速公路」可行性評估，以造價高、經濟效益低為由退件。花蓮縣長徐榛蔚今晚發聲明表達強烈不滿，她表示，花東快攸關花東兩縣交通命脈，民生建設不應淪為政治算計，也不是紙上冰冷的數字計算，呼籲中央補完環島快速道路最後一塊花東拼圖。

交通部2020年重啟「花東快速公路」可行性評估，公路局1月將評估案送交通部審查被退回，原因除了成本和現值不一、需納經濟外溢效果、行車時間重新檢討，最主要為造價昂貴高達3614億元，不具社會經濟可行性。

徐榛蔚在聲明稿中指出，長期以來，花蓮因交通不便，居民面臨極大的發展不均，花東人民更非次等公民，經濟效益不應該凌駕於鄉親的平等權之上。呼籲中央政府應以民為本，支持興建「花東快速公路」，給花東鄉親一條安全回家的路。

徐榛蔚表示，選舉時各方候選人表態支持花東快，選後卻門檻重重、推動無門；交通發展關乎人民權益與地方永續，不能只算成本效益。花東長年被邊緣化，這不只是對地方的忽視，更是城鄉發展不均的關鍵，政府的承諾不該隨選舉結束而落空，將持續爭取應有的交通建設。

徐榛蔚進一步說明，若僅有「崇德—新城段」，無法真正解決花東交通長期以來的困境，應以更長遠的眼光來看待花東交通建設。縣府團隊將持續與中央政府溝通，為縣民爭取更公平的交通建設機會，與花蓮各界團結爭取，讓花蓮不再因地理條件受限，邁向更均衡的發展。

花東快可行性評估報告遭退回消息傳出後，在花蓮社群平台引起討論，有人認為，台9線花蓮市南下車流量少，蓋花東快可能無法為偏鄉帶來觀光效益，甚至加速人口外流；還有人希望先加速興建蘇花安，比花東快更有急迫性，也是安全回家的路。

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