快訊

在白宮附近揮舞槍枝！1美國男遭特勤局開槍射擊…當時川普在「這處」

好天氣倒數！2波鋒面接力+冷氣團 這日變天低溫下探13度

觀光列車海風號新路線4月11日上路 山嵐號4月19日首航

中央社／ 台北9日電
台鐵觀光列車「海風號」（圖）外觀色彩靈感來自台灣近海的湛藍與翠綠，營造出清新優雅的氛圍。圖／台鐵提供
台鐵觀光列車「海風號」（圖）外觀色彩靈感來自台灣近海的湛藍與翠綠，營造出清新優雅的氛圍。圖／台鐵提供

台鐵公司將推出觀光列車「海風號」新路線，南港往返宜蘭，將於4月11日上路，「山嵐號」將於4月19日首航。

台鐵「海風號」113年於12月7日首航，初期往返新竹與台中，列車上提供結合當地食材製作的專屬甜點，也被形容為甜點列車，大受歡迎，一票難求。

台鐵已排定「海風號」新路線，台北南港往返宜蘭，沿途遠眺太平洋龜山島海景，並停靠猴硐、頭城小鎮，離海最近特色車站大里等，深度體驗在地小鎮人文風情。

台鐵說，「海風號」新路線將於3月11日安排媒體踩線團並開放售票，預定4月11日正式上路。

台鐵「山嵐號」也將於4月19日首航，車上餐食以花蓮在地食材烹調，由在地知名私廚端出精緻料理。台鐵於3月18、19日安排媒體踩線團，並於3月19日開放訂票。

台鐵「山嵐號」及「海風號」由EMU500型電聯車打造，以山景、海景景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，結合地方創生，主打奢華輕旅行方式，相關行程由得標旅行社安排。

台鐵觀光列車「山嵐號」取自台灣山巒與平原間的意象，採用清新黃綠色調，主打奢華輕旅行。圖／中央社
台鐵觀光列車「山嵐號」取自台灣山巒與平原間的意象，採用清新黃綠色調，主打奢華輕旅行。圖／中央社

台鐵 觀光列車

延伸閱讀

南港產專區首件公辦都更出爐 估2029年開工

高鐵延伸宜蘭公聽會 民眾抗議汐止雙溪未設站只利宜蘭

高鐵延宜蘭公聽會台北場 轉乘與區域發展效益遭疑

宜蘭高鐵興建經費衝4000億 創下宜蘭有史以來最大工程

相關新聞

好天氣倒數！2波鋒面接力+冷氣團 這日變天低溫下探13度

時序進入春季，天氣變化快速，中央氣象署預報員林定宜表示，周三前天氣溫暖穩定，高溫上看30度，但周四起接連2波鋒面通過，水...

誰說一定要在早上洗衣服！ 日本名醫勸「這類人」打破生活常規

常有人說「睡眠、運動及飲食，是維持健康的最佳關鍵」，但這真的是最佳選擇嗎？據外媒報導，日本名醫和田秀樹建議人們應該要跳脫固有的觀念，嘗試新的生活方式，在提高生活效率的同時也成功改善健康。

是你嗎？北捷突破140億人次 大湖公園出站幸運兒1年免費搭

台北捷運去年剛達成搭乘人次135億目標，北捷今年再度突破140億人次，北捷也給予第140億人次乘客優惠，一年內不限次數免...

千萬別放蔬果室！專家揭儲存蘆筍3種「NG做法」 1招可放長達1個月

每年春夏交接之際是蘆筍盛產的季節，蘆筍所含有的營養素不僅健康，對肌膚也有益處，因此深受民眾喜愛。不過，它也屬於容易變質的蔬菜，若保存方法不當，不僅影響口感，甚至可能導致營養流失。

觀光列車海風號新路線4月11日上路 山嵐號4月19日首航

台鐵公司將推出觀光列車「海風號」新路線，南港往返宜蘭，將於4月11日上路，「山嵐號」將於4月19日首航

東培工業支持紙風車368藝術工程 10年不間斷

紙風車368藝術工程「永續啟航」今晚在桃園市大成國小舉行，3000名大小觀眾熱鬧齊聚。此場贊助者東培工業已支持紙風車藝術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。