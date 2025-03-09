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東培工業支持紙風車368藝術工程 10年不間斷

中央社／ 台北9日電
紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」9日晚間在桃園市八德區大成國小舉辦，3000名大小朋友齊聚共賞，場面熱烈。圖／（紙風車文教基金會提供）中央社
紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」9日晚間在桃園市八德區大成國小舉辦，3000名大小朋友齊聚共賞，場面熱烈。圖／（紙風車文教基金會提供）中央社

紙風車368藝術工程「永續啟航」今晚在桃園市大成國小舉行，3000名大小觀眾熱鬧齊聚。此場贊助者東培工業已支持紙風車藝術工程連續10年，希望盡己之力彌補城鄉差距。

紙風車劇團今天發布新聞稿表示，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」是紙風車文教基金會2006年發起的文化行動，透過集結民間捐款，到全國各鄉鎮演出專業的舞台劇讓觀眾免費欣賞，目前正在進行第3輪巡演。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今晚表示，感謝東培工業及各界熱心人士贊助，文化部、教育部、桃園市八德區公所、桃園市八德區大成國小協辦，讓演出順利舉辦，孩子們能夠欣賞到精彩的表演，「也期待看完演出的在地鄉親們，能夠捐款響應，一起照顧家鄉的孩子。」

以開發軸承技術工業為主的東培工業，先是支持「紙風車青少年反毒戲劇工程」，進而認識「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，接下來10年贊助促成花蓮縣光復鄉、花蓮市、台東縣延平鄉、達仁鄉、台南市關廟區、桃園觀音鄉、平鎮市等演出，關懷台灣孩子的藝術與未來至今。

東培工業董事長陳成表示，現今毒品深入校園問題嚴重，「我們要給孩子正確的價值觀，所以我們跟紙風車合作反毒戲劇工程；之後認識了紙風車368藝術工程這個藝術活動，給孩子們很正確的價值觀，很感謝紙風車特地選在大成國小作為桃園市第1場演出。」

現場還有辛耘企業邀樂活育幼院孩子來看戲，樂活育幼院主要協助照顧由各縣市社會局轉介2到18歲的失依兒少。帶隊老師表示，孩子們一早就很興奮，「做什麼事都很快，就是為了晚上看演出。」

看完戲的孩子小明（化名）表示，「那個舞蹈好厲害，好多人可以疊起來那麼高，又一直變成畫中人的樣子。」另一名學生小美（化名）表示，「我最喜歡黑暗中螢光彩帶，我從來沒有看過；我也很喜歡巫頂，他說話很好笑，希望還有機會可以看到。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園 紙風車

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