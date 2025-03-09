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好天氣倒數！2波鋒面接力+冷氣團 這日變天低溫下探13度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三前天氣溫暖穩定，高溫上看30度，但周四起接連2波鋒面通過，水氣增加，加上周六晚間起受到大陸冷氣團影響明顯，各地逐漸轉冷，並一路冷到下周一，低溫下探13度，再次感受乍暖還寒的氛圍。聯合報系資料照
周三前天氣溫暖穩定，高溫上看30度，但周四起接連2波鋒面通過，水氣增加，加上周六晚間起受到大陸冷氣團影響明顯，各地逐漸轉冷，並一路冷到下周一，低溫下探13度，再次感受乍暖還寒的氛圍。聯合報系資料照

時序進入春季，天氣變化快速，中央氣象署預報員林定宜表示，周三前天氣溫暖穩定，高溫上看30度，但周四起接連2波鋒面通過，水氣增加，加上周六晚間起受到大陸冷氣團影響明顯，各地逐漸轉冷，並一路冷到下周一，低溫下探13度，再次感受乍暖還寒的氛圍。

林定宜說，本周天氣由暖轉濕、轉冷，周三（12日）前暖如夏天、天氣較穩定，周四至周六（13至15日）隨著2波鋒面接力，天氣變得不穩定，周六晚間起受到大陸冷氣團南下影響，將從北往南轉冷。

周一至周三（10至12日）天氣大致穩定、溫暖，僅中部以北山區、東半部偶有零星降雨，馬祖、台南以北需留意局部霧或低雲，影響能見度。

周四（13日）第1波鋒面快速接近並通過，迎風面的基隆北海岸、西半部及離島地區有短暫陣雨或雷雨，東半部有局部短暫陣雨，其中，北部有局部較大雨勢發生需多留意。

周五（14日）第2波鋒面接近，天氣持續不穩定，中部以北、東半部、南部山區及離島地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部平地也有零星陣雨。

周六（15日）鋒面通過、大陸冷氣團南下，北台灣轉冷，基隆北海岸、西半部、離島地區有短暫陣雨或雷雨，東半部有局部短暫陣雨；周日（16日）北部、東半部、中部山區仍有局部短暫陣雨。

溫度部分，林定宜指出，周三前西半部高溫27至30度，東半部26、27度，各地感受溫暖，中午前甚至有些熱，但入夜後開始降溫，各地低溫約16至20度，西半部日夜溫差大。

周四、周五雖受鋒面通過影響，水氣增加，北部、東北部氣溫略降，但感受較為舒適，其他地區沒下雨時仍感受溫暖；周六晚間起受到大陸冷氣團影響明顯，北部、東北部下半天氣溫下降、轉冷。

周日各地氣溫愈晚愈低，入夜後低溫中部以北、宜蘭約13、14度，南部、花東16至18度，降溫明顯有感。

林定宜提醒，周三前天氣回暖，馬祖、金門易有局部霧，搭機需求民眾留意航班資訊，台南以北也有局部霧，夜晚清晨機率較高，行車用路請留意。

另外，周四起接連2波鋒面來戲，由於鋒面附近大氣環境不穩定，容易伴隨短延時強降雨、密集閃電等劇烈天氣，外出活動務必多留意天氣變化，攜帶雨具。

周三前天氣溫暖穩定，高溫上看30度，但周四起接連2波鋒面通過，水氣增加，加上周六晚間起受到大陸冷氣團影響明顯，各地逐漸轉冷，並一路冷到下周一，低溫下探13度，再次感受乍暖還寒的氛圍。圖／中央氣象署提供
周三前天氣溫暖穩定，高溫上看30度，但周四起接連2波鋒面通過，水氣增加，加上周六晚間起受到大陸冷氣團影響明顯，各地逐漸轉冷，並一路冷到下周一，低溫下探13度，再次感受乍暖還寒的氛圍。圖／中央氣象署提供

冷氣團 鋒面

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