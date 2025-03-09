寶佳公益捐5.9億元設備 助台大癌醫成立精準健康管理中心

預防醫學概念日趨普及，健檢逐漸成為全民運動，台大健康管理中心的服務需求量大，已新建精準健康管理中心，進一步預防、及早期發現疾病。寶佳公益慈善基金會與台大癌醫中心正式簽署捐贈合約，捐贈總價值約5.9億元，協助癌醫中心興建及購置精準健康管理中心設備。

台大校長陳文章表示，寶佳公益慈善基金會長期關心台大醫院及分院、台灣大學乃至整個社會的醫療發展，這次捐贈精準健康管理中心儀器設備與空間裝修，有助於提供民眾更好的健檢體驗。而早在台大癌醫中心啟用時，寶佳公益慈善基金會即捐贈價值約10億元的急需醫療設備，挹注許多資源。

台大醫院院長吳明賢指出，台大健康管理中心長期以來深受全國民眾信賴，但由於需求量大，需長時間等待。這次新建精準健康管理中心，由台大健康管理中心協助設計，初始階段也將由台大健康管理中心提供營運支援，未來將與台大總院及癌醫中心聯合運作，強化健康管理體系。

台大癌醫分院院長楊志新表示，隨著癌症診斷技術的日新月異，疾病的診斷及治療亦進入新紀元，包括前端的健康管理。他強調，健康管理應該更精準地運用資源，透過個體化設計的定期檢查模式，讓篩檢結果能由台大體系強大的醫療分析團隊進行評估，並提供後續追蹤與治療建議，實踐精準醫療。

寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥表示，他在20年前擔任衛生署主任秘書期間，便極關心未來癌醫中心醫院的籌設及發展，並且配合修改質子治療設備的設置規定，以排除癌醫中心設立的法令障礙。他認為，台灣需要一家專注於癌症檢查與精準健康管理的醫療機構，因此一直關心癌醫中心的成長。

賴進祥說，有幸協助台大醫院實現全人全程癌症診療與健康管理的理想，讓癌醫中心發揮更大的影響力，期以提升癌症預防與早期診斷。