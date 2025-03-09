千萬別放蔬果室！專家揭儲存蘆筍3種「NG做法」 1招可放長達1個月

每年春夏交接之際是蘆筍盛產的季節，蘆筍所含有的營養素不僅健康，對肌膚也有益處，因此深受民眾喜愛。不過，它也屬於容易變質的蔬菜，若保存方法不當，不僅影響口感，甚至可能導致營養流失。

根據日媒「Yahoo! JAPAN」報導，蔬菜專家植松愛實特別為此分享了3種常見的「NG保存方式」，並提供正確保存蘆筍的實用建議，幫助民眾延長蘆筍的保鮮期，品嘗到最新鮮的美味。

NG 1：將蘆筍放入冷藏庫的蔬菜室

許多人習慣將蔬菜存放在冷藏庫的蔬菜室中，但對蘆筍而言，這並不是理想的存放環境。一般蔬菜室溫度約在3℃至8℃之間，對蘆筍來說反而過於溫暖，容易加速變質。

若需冷藏保存，應將蘆筍放入「冷藏室（溫度較低的區域）」而非蔬菜室，能有效延長其保鮮期。

NG 2：未做乾燥防護，導致蘆筍水分流失

蘆筍非常容易乾燥，若直接裸露存放於冰箱中，表皮會迅速失水變皺，影響口感與鮮度。

若購買到裸裝蘆筍，回家後應放入塑膠袋內，避免水分流失。最佳方式是先「用報紙或廚房紙巾包裹蘆筍」，再放入塑膠袋中，能更有效保持新鮮度。

若想進一步延長保存期限，可以將蘆筍根部稍微切除，放入裝有濕紙巾的杯子或寶特瓶中，讓其直立存放，並用塑膠袋包覆，能減緩水分蒸發並保持鮮嫩口感。

NG 3：試圖在冷藏中長期保存

即使採取適當的冷藏方式，蘆筍的「最佳賞味期仍僅有2～3天」，最多可維持約5天，但時間越長，苦味也會逐漸增加。許多人誤以為冷藏能夠長時間保存蘆筍，其實是錯誤的。

「當天購買、當天食用，才能享受蘆筍最新鮮的風味。」若無法立即食用，建議採用冷凍保存：先削去蘆筍根部表皮，再裝入密封袋中冷凍，可保存長達一個月。烹煮時無需解凍，直接加熱即可。

蘆筍營養豐富，具有抗氧化、促進新陳代謝等功效，適合日常飲食攝取。植松愛實也強調，只要避免以上三種NG做法，並掌握正確的保存技巧，就能讓蘆筍保持鮮嫩口感，不浪費任何一口珍貴的食材。下次購買蘆筍時，不妨試試這些小技巧，讓家中的蘆筍更加美味可口！