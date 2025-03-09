快訊

影／柯文哲父明告別式設有小草簽到處 藍綠大咖花籃送抵會場

川普生悶氣！外媒爆英王開心接見澤倫斯基 讓川普「自覺不特別了」

誰說一定要在早上洗衣服！ 日本名醫勸「這類人」打破生活常規

聯合新聞網／ 綜合報導
和田秀樹認為不該將洗衣時間局限在早晨。示意圖／ingimage
和田秀樹認為不該將洗衣時間局限在早晨。示意圖／ingimage

常有人說「睡眠、運動及飲食，是維持健康的最佳關鍵」，但這真的是最佳選擇嗎？據外媒報導，日本名醫和田秀樹建議人們應該要跳脫固有的觀念，嘗試新的生活方式，在提高生活效率的同時也成功改善健康。

根據日媒「Yahoo! JAPAN」報導，日本名醫和田秀樹在「60歳應該重置的100件事」一書中提到，被稱為「人生80年」的時代，退休後仍然沉浸在工作或愛好中，但是和年輕的時候相比，身體、心、環境早已發生很大的變化。

和田秀樹建議書迷，「要不要以60歲為契機，回顧一下至今為止的生活？ 」把從前認為「應該這樣做」的事情、即使想做也忍耐的事情、麻煩但不得不繼續做的事情等，好好地重整這一切。

為何洗衣一定要在早晨？

和田秀樹認為，將洗衣時間從早晨改為夜晚，可以顯著提升效率，並為自己爭取更多寶貴的清晨時光。通常，洗一次至少需要30分鐘到1小時，相較於早晨的匆忙，夜晚的時間相對充裕，更適合作為洗衣時間。

此外，當天穿過的衣物與毛巾若能立即清洗，可以減少細菌滋生、降低異味。如果使用浴缸的剩餘熱水來洗衣，溫暖的水溫能夠提升洗劑中的酵素活性，使衣物污漬更容易去除。同時，夜間用電量較低，避開用電高峰，還能達到節能與節省開銷的效果。

善用夜間洗衣，提升生活品質

為了進一步提升效率，可以先將洗好的衣物掛於室內晾乾，隔天早晨再直接移至戶外晾曬。這樣不僅能縮短洗衣機運轉與晾乾的時間，還能確保衣物在上午陽光充足時快速乾燥。

這種調整不僅減少早晨的家務負擔，還能騰出時間進行晨間活動，例如散步、閱讀、學習或發展興趣，讓每天的開始更有品質。

打破固定觀念，創造新的時間價值

和田秀樹強調，許多習慣是長期形成的「固有觀念」，但並不代表它們是最有效率或最健康的選擇。他引用禪語「懸崖撒手（けんがいさっしゅ）」，意指勇敢放下既有的觀念，開創新的可能性。

透過簡單的時間調整與習慣轉換，人們可以擁有更充裕的時間、更健康的生活方式，甚至讓每日的生活更加豐富充實。

日本 生活習慣

延伸閱讀

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

網紅削骨「整張臉垮掉」！淚謝名醫鄒玉樹靠這招拯救她

找尋獲利方程式借鏡日本 催動綠色轉型

「永不放棄追究日本帝國對慰安婦的責任」新書發表 推動歷史正義

相關新聞

沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

立委沈富雄日前在節目中坦言：「沒想到還可以跟大家見面，差點就沒命了。」他說搭捷運時突然感到一陣胸悶，症狀持續了10分鐘之...

最新研究！植入「3D列印陰莖」 有望解決男性勃起障礙

為了解決男性的勃起障礙，中國大陸一研究團隊成功研發出全球首創的「3D列印陰莖植入物」，這款植入物專門模擬陰莖內部的海綿體，長度6.25公分。實際經過動物測試後，竟成功恢復了豬隻的生殖功能，因此未來有望為男性生殖健康帶來革命性的改變。

是你嗎？北捷突破140億人次 大湖公園出站幸運兒1年免費搭

台北捷運去年剛達成搭乘人次135億目標，北捷今年再度突破140億人次，北捷也給予第140億人次乘客優惠，一年內不限次數免...

雞蛋連三周漲價！禽流感疫情升溫 本周起蛋價再漲3元

繼上周蛋價調漲2元後，台北市蛋商公會今天表示，由於雞蛋產量因疫情持續減少，本周蛋價再漲3元，明起每台斤批發價先調漲至30...

別急著加油 中油：明日起汽、柴油各降0.5元、1元

台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.5元及1.0元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2...

誰說一定要在早上洗衣服！ 日本名醫勸「這類人」打破生活常規

常有人說「睡眠、運動及飲食，是維持健康的最佳關鍵」，但這真的是最佳選擇嗎？據外媒報導，日本名醫和田秀樹建議人們應該要跳脫固有的觀念，嘗試新的生活方式，在提高生活效率的同時也成功改善健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。