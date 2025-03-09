是你嗎？北捷突破140億人次 大湖公園出站幸運兒1年免費搭
台北捷運去年剛達成搭乘人次135億目標，北捷今年再度突破140億人次，北捷也給予第140億人次乘客優惠，一年內不限次數免費搭乘捷運，幸運兒是昨天上午10時18分，從文湖線南港展覽館站進站，大湖公園站出站的乘客，此外，前後5名捷運乘客也皆能獲得基北北桃都會通月票1張。
北捷表示，第140億人次「億」中選一的幸運兒，將致贈特製年票1張可於一年內不限次數免費搭乘捷運，後續北捷將依得獎者登載的會員資料通知領獎日期及地點，前後各5名乘客，也可獲得價值1200元TPASS通勤月票1張，兌換券將於3月18日匯入「台北捷運Go」APP，可前往捷運商品館中山店兌換。
北捷表示，此次於「台北捷運Go」App舉辦「我是大預言家」線上預測活動，正確猜中第140億乘客是從文湖線進站的會員，有機會獲得精美電聯車變形機器人，將於3月17日前抽出5位獲獎者，獲得電聯車變形機器人的會員，請於3月29日至4月30日，前往捷運商品館中山店，出示App兌換券領取獎品。
此外，北捷再加碼抽出1萬名正確猜中預測該路線且擁有捷運點數的會員，贈送全家便利商店茶葉蛋1顆兌換券，可於3月18日至5月31日，前往全台全家便利商店兌換。
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