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台灣產婦高齡化趨勢明顯 醫師提醒當心妊娠併發症風險

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
恩主公醫院小兒科主任許登欽分享新生兒照護。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院小兒科主任許登欽分享新生兒照護。圖／恩主公醫院提供

台灣女性生育年齡持續上升，近20年來，產婦平均年齡從28.5歲升高至33歲，第一胎生育年齡從27歲提高為31歲以上。晚婚晚育趨勢明顯，高齡懷孕風險增加，恩主公醫院呼籲準媽媽應重視妊娠併發症風險，及早做好產檢與產後照護規畫。

恩主公醫院婦產科主治醫師黃威鈞說，隨著生育年齡上升，妊娠糖尿病、高血壓、胎盤異常等風險提高，嚴重時恐危及母嬰健康。他強調「產檢不只是例行公事，而是確保孕期與生產順利的關鍵。」

黃威鈞分享一名案例，L女士在懷孕中後期因血壓異常，短短一周內收縮壓從140mmHg升至160mmHg，發展成妊娠高血壓並出現頭痛、視力模糊等症狀。

最終她在剖腹產準備過程中突發癲癇，所幸醫療團隊即時處置，母子均安。黃威鈞提醒，高齡產婦應選擇具備24小時手術室、麻醉團隊及新生兒加護病房的醫院，以確保生產安全。

隨著高齡生育趨勢，新生兒健康管理備受關注。恩主公醫院小兒科主任許登欽指出，新生兒免疫系統尚未成熟，家中主要照護者應施打百日咳疫苗，以降低感染風險，並建議家中成員優先施打流感疫苗，減少病毒傳播機會。

對於母乳哺育，許登欽說，母乳有助於寶寶營養均衡，降低過敏風險，但若母乳不足，家長可選擇配方奶，確保寶寶攝取足夠營養。若家族有過敏史，建議考慮水解配方奶或補充益生菌，以減少過敏發生率。

高齡產婦的產後恢復較慢，恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇提醒，傳統月子三寶，麻油、米酒、老薑雖有助於產後調理，但過量攝取可能影響子宮復原。他建議，產後一周內避免米酒與大量薑類，以減少發炎與惡露排出異常風險。

針對妊娠紋問題，廖唯宇表示，產後可透過補充膠原蛋白、維生素C及中藥調理，如黃耆、當歸、川芎等促進血液循環，杜仲、熟地、玉竹則有助於荷爾蒙平衡與黑色素淡化。他提醒，皮膚修復需時間，建議至少維持1個月的調理計畫。

恩主公醫院婦產科黃威鈞醫師分享產前照護，提醒擁有24小時待命的手術室、麻醉團隊、外科加護病房、新生兒加護病房的醫院，能提供孕婦更安全的生產保障。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院婦產科黃威鈞醫師分享產前照護，提醒擁有24小時待命的手術室、麻醉團隊、外科加護病房、新生兒加護病房的醫院，能提供孕婦更安全的生產保障。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇分享產後中醫調理，提醒產婦們月子三寶使用上的禁忌，及如何用中醫改善循環幫助改善妊娠紋問題。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇分享產後中醫調理，提醒產婦們月子三寶使用上的禁忌，及如何用中醫改善循環幫助改善妊娠紋問題。圖／恩主公醫院提供

婦產科 恩主公醫院

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