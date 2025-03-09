雞蛋連三周漲價！禽流感疫情升溫 本周起蛋價再漲3元

繼上周蛋價調漲2元後，台北市蛋商公會今天表示，由於雞蛋產量因疫情持續減少，本周蛋價再漲3元，明起每台斤批發價先調漲至30.5元，產地價則將在周三調漲為40元，已連續三周調漲。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，因為禽流感疫情升溫，產地雞蛋的產量大大減少，因此今天開會後決定，本周起批發價和產地價同步調漲3元，明天批發價由每台斤37元漲至40元；周三產地由每台斤27.5元漲至30.5元。

林天來說，目前國人需求並沒有明顯增加，而是疫情使得產地一直損失，但如果不漲價的話黑市就會出來，不過已經連續3周調漲，總共漲了8元也夠了，預期下周應不會再漲價，但還要視市場消費和產地疫情而定。

根據農業部雞蛋產銷資訊平台最新統計，國內投入生產蛋雞約3592萬隻，雖然較上期統計略增，但是雞蛋每日生產量由12萬6000多箱（每箱約200顆）降為12萬5000多箱，每日生產量仍超過國人所需120萬顆以上。