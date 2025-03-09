讚揚慈濟精神 蕭美琴回憶駐美碰上新冠疫情受惠慈濟

副總統蕭美琴今（9日）出席2025年慈濟醫學年會時表示，慈濟引領台灣醫學持續進步，是醫療結合科技和教育的先驅者，她提到過去擔任駐美代表期間，正是新冠疫情特別嚴重的時候，她和代表處同仁都受惠於慈濟。

蕭美琴表示，慈濟精神在全世界都看得見，哪裡有病痛、災難、傷害，慈濟總是在第一線，不只安慰人心，也用物力、人力及志工的精神，發揮Taiwan Can Help的良善力量；國內這幾次遭逢地震，也都在第一時間看到慈濟的付出及協助。

蕭美琴表示，慈濟在環保科技、災難技術上也獲得國際肯定。日本首相石破茂擔任國會議員時曾來台訪問，特別提及台灣的志工精神，在每一次颱風、地震災難後，充分展現組織、科技力量及創新，以減緩災民的辛苦，是讓日本人覺得值得學習的地方。

蕭美琴也提到，自己過去擔任駐美代表時，新冠疫情特別嚴重，當時疫苗尚未普及，她和代表處同仁都受惠於慈濟，感謝慈濟在醫療領域的努力與奉獻，讓社會更安心，也讓所有前線外交人員能有更好的照顧，健康平安地繼續拚外交。