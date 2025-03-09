最新研究！植入「3D列印陰莖」 有望解決男性勃起障礙

為了解決男性的勃起障礙，中國大陸一研究團隊成功研發出全球首創的「3D列印陰莖植入物」，這款植入物專門模擬陰莖內部的海綿體，長度6.25公分。實際經過動物測試後，竟成功恢復了豬隻的生殖功能，因此未來有望為男性生殖健康帶來革命性的改變。

根據英國「每日郵報」報導，中國大陸南方科技大學研究團隊成功研發出全球首創的「3D列印陰莖植入物」，這款植入物專門模擬陰莖內部的海綿體（corpus cavernosum），長度為6.25公分（約2.46英寸）。

研究團隊在兔子和豬身上進行測試，結果顯示這款植入物不僅幫助因陰莖組織受損的動物恢復勃起能力，甚至還提升了生育力。以豬為例，在接受植入物之前，患有陰莖組織損傷的公豬繁殖成功率僅為20%，但植入後，此數據躍升至100%，顯示植入物在恢復生殖功能方面潛力巨大。

傳統治療勃起功能障礙的方法包括藥物（如威而鋼Viagra）、真空幫浦等，但這些方法都只是暫時性解決方案。研究人員一直致力於開發更長效的治療方式。

在這項新研究中，科學家利用水凝膠（hydrogel）3D列印出海綿體模型，並在植入物內部培養內皮細胞（endothelial cells），這些細胞是血管內壁的主要細胞，能夠促進血液流動與組織修復。

研究結果顯示，該植入物不僅能夠恢復動物的勃起功能，也能有效改善其生殖能力。

目前，該植入物尚未進行人體試驗，但研究團隊對其未來應用充滿信心，並計劃進一步擴展研究範圍，以評估其在治療男性勃起功能障礙或陰莖損傷方面的潛力。

研究團隊表示，「這項研究不僅在實驗環境下重現了勃起功能，還成功幫助患有海綿體缺損的兔子與豬恢復正常的陰莖勃起與生殖功能，強調初仿生海綿體（BCC）治療陰莖損傷的潛在臨床應用。」此外，這項研究也為3D列印人工組織器官的臨床應用，提供了嶄新的發展方向。

隨著科技進步，未來3D列印技術有望為男性生殖健康帶來革命性的改變，甚至為全球數以百萬計的患者提供更有效、更長久的治療選擇。