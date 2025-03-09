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日本諾羅病毒流行 國民美食「草莓大福」致腹瀉嘔吐

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
草莓大福蔚為流行，日前日本傳出和菓子店發生草莓大福食物中毒事件。本報資料照片
草莓大福蔚為流行，日前日本傳出和菓子店發生草莓大福食物中毒事件。本報資料照片

諾羅病毒也在日本大流行，據當地電視台報導，鳥取縣的和菓子店發生草莓大福食物中毒事件，2月26日至3月2日期間，陸續共有99名顧客上吐下瀉。經調查後，判定是諾羅病毒所引起，所幸沒有重症患者。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，諾羅病毒傳染力強，且只需極少的病毒量即可傳播，主要透過「糞口接觸」途徑，吸入飛沫以及接觸到病患的嘔吐物、排泄物或曾經接觸的物體表面，就有可能受到感染。

楊振昌指出，近年食物中毒事件頻傳，是否因氣候變遷影響細菌、病毒、微生物的繁殖和傳播模式，各領域專家正在研究調查中。不過，溫度、食材控制是預防食安危機的關鍵，民眾除了慎選餐廳外，也要避免飲食不潔增加食品中毒風險

「諾羅病毒防不勝防！」楊振昌說，諾羅病毒可以在環境表面存活好幾天，只能從自身清潔做起，尤其是勤洗手、注意個人衛生習慣。諾羅病毒無法用酒精、乾洗手殺死，如廁後、進食前以及準備食物前應落實正確洗手，使用肥皂徹底洗淨手部，才能消滅病毒。

另外，諾羅病毒常存在於生蚵、生蠔等貝類水產品，如果沒有徹底煮熟，這類海鮮食材會濃縮病毒，極可能造成中毒。楊振昌提醒，生鮮熟食要分開處理，避免交叉汙染；即使是放在冰箱內保存，也應該妥善密封，並按照生熟食品分區存放。

感染諾羅病毒通常來得快、去得也快，病程約2至3天，典型症狀為先吐後拉，雖然症狀因人而異，但一般健康的人可以完全恢復。目前諾羅病毒沒有特殊用藥，也沒有預防疫苗，唯一的治療方法為「支持性療法」。楊振昌提醒，染病後應注意營養及水分，在家休息以降低傳播風險。

楊振昌強調，幼兒、老年人、慢性疾病患者以及免疫功能低下者，屬於高風險族群，若嘔吐、腹瀉不止，甚至出現嚴重脫水、低血壓、意識不清、發高燒，應就醫評估是否施打點滴。

諾羅病毒 風險 食物中毒

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