換季皮膚好乾癢！營養師曝「7大抗敏營養素」：保養從內做起

隨著換季到來，濕度、溫度的急速變化，使皮膚屏障變得相當脆弱，容易出現乾癢、脫皮甚至紅腫等不適症狀，營養師高敏敏建議民眾，除了嘗試外在保養，也可以從內做起，補充對的營養才能由內而外滋養肌膚，減緩皮膚的不適感！

營養師高敏敏日前在臉書粉專發文提到，換季時皮膚的過敏症狀，除了可以嘗試外在的保養，也可以從天然的食物下手，利用1-3個月的時間調整飲食、改善體質、補充好的營養素，便能夠有效紓緩症狀，同時也減少再度發作。

7大抗敏食材

1.綠葉菜

每天吃一碗半的蔬菜補充「葉綠素」，助皮膚抵禦環境刺激、改善過敏、補充膳食纖維。

2.維他命C

吃維他命C提升免疫力、強化人體黏膜細胞、減少過敏原入侵，助皮膚維持彈性、減少乾燥脫皮。

3.維他命D

曬太陽、吃魚、喝牛奶、補充維他命D，助調節免疫系統、降低皮膚敏感發炎。

4.維他命E

維持水分平衡，助皮膚對抗乾燥、減少脫皮與搔癢。

5.槲皮素

來自植物的多酚類成分，抗過敏、降低換季紅腫。

6.MSM有機硫化物

從大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍、蛋白質類中攝取，助生成膠原蛋白和角蛋白，增強皮膚保水。

7. 共軛亞麻油酸（CLA）

從葵花油、羊肉、牛肉、乳製品中攝取，助減少皮膚發炎、提升肌膚屏障功能。

高敏敏也提醒，平時可以多保持充足的睡眠及放鬆的心情，並定期清潔生活環境，千萬要避免食用過多加工食品或不新鮮的海產，也要注意咖啡和甜食的攝取量，才不會加重過敏的不適。