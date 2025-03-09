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換季皮膚好乾癢！營養師曝「7大抗敏營養素」：保養從內做起
隨著換季到來，濕度、溫度的急速變化，使皮膚屏障變得相當脆弱，容易出現乾癢、脫皮甚至紅腫等不適症狀，營養師高敏敏建議民眾，除了嘗試外在保養，也可以從內做起，補充對的營養才能由內而外滋養肌膚，減緩皮膚的不適感！
營養師高敏敏日前在臉書粉專發文提到，換季時皮膚的過敏症狀，除了可以嘗試外在的保養，也可以從天然的食物下手，利用1-3個月的時間調整飲食、改善體質、補充好的營養素，便能夠有效紓緩症狀，同時也減少再度發作。
7大抗敏食材
1.綠葉菜
每天吃一碗半的蔬菜補充「葉綠素」，助皮膚抵禦環境刺激、改善過敏、補充膳食纖維。
2.維他命C
吃維他命C提升免疫力、強化人體黏膜細胞、減少過敏原入侵，助皮膚維持彈性、減少乾燥脫皮。
3.維他命D
曬太陽、吃魚、喝牛奶、補充維他命D，助調節免疫系統、降低皮膚敏感發炎。
4.維他命E
維持水分平衡，助皮膚對抗乾燥、減少脫皮與搔癢。
5.槲皮素
來自植物的多酚類成分，抗過敏、降低換季紅腫。
6.MSM有機硫化物
從大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍、蛋白質類中攝取，助生成膠原蛋白和角蛋白，增強皮膚保水。
7. 共軛亞麻油酸（CLA）
從葵花油、羊肉、牛肉、乳製品中攝取，助減少皮膚發炎、提升肌膚屏障功能。
高敏敏也提醒，平時可以多保持充足的睡眠及放鬆的心情，並定期清潔生活環境，千萬要避免食用過多加工食品或不新鮮的海產，也要注意咖啡和甜食的攝取量，才不會加重過敏的不適。
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