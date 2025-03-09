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別急著加油 中油：明日起汽、柴油各降0.5元、1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起，汽、柴油各調降0.5元、1元。圖／本報資料照片
台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起，汽、柴油各調降0.5元、1元。圖／本報資料照片

台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.5元及1.0元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.9元，本周因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.2元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價下跌4.57美元，新台幣兌美元匯率貶值0.088元，跌幅為4.61%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調降0.3元及0.8元，已低於亞洲鄰近國家，惟計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.5元及1.0元。

中油 售價 油價

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