快訊

NBA／柯瑞25000分！格林關鍵外線 勇士退活塞奪4連勝

到男友家吃飯 「1細節」讓她果斷喊：絕對不嫁

沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

長者春遊防跌 中醫教按摩3穴位減輕「臀肌失憶症」

中央社／ 台北9日電

春天是賞花好時機，但若長者長期缺乏運動，出遊走在崎嶇路面，可能藏跌倒危機。除了提前訓練臀肌，中醫建議按摩3穴位減輕「臀肌失憶症」，降低跌倒風險，確保戶外活動安全。

根據維生福利部國民健康署最新公布的民國110年國民健康訪問調查，每6名長者就有1人曾跌倒，每12名長者有1人因跌倒就醫，室外失足高危險地點分別為街道或路邊、公園運動場、菜園或農地。衛福部112年死因統計，跌倒更是65歲以上長者事故傷害死亡原因的第2位。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師林舜穀近日以文字向媒體說明，春天賞花是長者跌倒高風險期，經過整個冬天低活動量，肌肉流失、平衡感變差，突然增加戶外活動容易失去控制，走在碎石路、泥土地、樹根等崎嶇路面，被美景吸引，低頭拍照，忽略腳下危險，容易絆倒或滑倒。

林舜穀表示，保持步態穩定、預防跌倒的關鍵是如同「穩定器」的臀部肌肉，尤其是臀大肌、中臀肌，負責髖關節伸展與外展，維持骨盆穩定，並在行走時提供足夠的推進力與平衡控制。當長時間坐著不動，可能出現臀肌失憶症，神經肌肉控制變差，可能造成跌倒風險大幅增加。

預防臀肌失憶並不困難，林舜穀建議，長者保持每30至45分鐘站起來走一走、伸展臀部的習慣，同時應改善坐姿，確保臀部坐滿椅面、骨盆中立，不要駝背，每天3至5分鐘臀肌訓練，如臀橋、側步走、站姿髖外展，再加上維持每天快走15至30分鐘習慣，啟動臀肌，避免臀肌失憶症。

另外，按摩承扶穴、環跳穴、居髎穴可促進局部血液循環、刺激神經肌肉活性、減少肌肉緊張與萎縮，改善臀部功能，減輕臀肌失憶症。

林舜穀說，承扶穴位於大腿後側，臀下橫紋中央，約在臀大肌與大腿後側肌群交界處，可用大拇指或手肘按壓10至15秒、放鬆5秒，重複5至10次。

環跳穴的位置在側臥屈膝，從髖關節突起與骶骨尾端的中點按壓，有明顯凹陷處，可深層刺激臀大肌與臀中肌。林舜穀建議，除了用拳頭或手掌根部按壓15至20秒再放鬆，重複5至8次，可搭配滾筒或網球來回滾動1至2分鐘，加強肌肉與筋膜放鬆。

居髎穴位於髖關節前側，大轉子前上方凹陷處，屬於髖關節活動的重要穴位，可釋放久坐導致的髖關節前側壓力。林舜穀說，居髎穴按摩方式可用拇指或指關節按壓10至15秒再放鬆，重複5至8次，同時搭配拉筋伸展，如站姿髖外展或側躺抬腿，可幫助刺激臀部肌群。

按摩 風險

延伸閱讀

高齡族腳踝退化易跌倒 中醫師建議按壓4大穴位助穩步態

方大同因病離世！中醫營養師曝除操勞過度 恐與1飲食有關連

中醫：空品差鼻炎爆發 按摩3穴位有助改善

腹瀉拉不停？中醫師：熱敷3募穴緩解 1情況恐有腹膜炎

相關新聞

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

日媒報導，岐阜縣一名40多歲男子在3月1日吃完午餐後突然感到不適，最後不幸離世。相關部門在其糞便樣本中檢測出諾羅病毒，現正釐清死因。台大感染科前醫師林氏璧發文提醒，近期日本的諾羅病毒感染案例數量上升，呼籲民眾避免食用生食或未經處理的食物，尤其是貝類。

水果糖葫蘆看似健康熱量卻翻倍 營養師曝食用2重點

近日，台灣夜市經典小吃「糖葫蘆」重新燃起熱潮，為了增加競爭力，除了傳統的蕃茄、草莓糖葫蘆外，店家甚至推出小黃瓜糖葫蘆、檳榔糖葫蘆等，顛覆消費者的想像。不過，營養師提醒，水果看似健康，其實裹上糖衣後熱量翻倍，建議民眾還是要避免過量攝取。

別急著加油 中油：明日起汽、柴油各降0.5元、1元

台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.5元及1.0元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2...

沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

立委沈富雄日前在節目中坦言：「沒想到還可以跟大家見面，差點就沒命了。」他說搭捷運時突然感到一陣胸悶，症狀持續了10分鐘之...

全國農會改選明起受理登記 全國農會：服務無關黨派

根據114年各級農會選任人員改選及總幹事遴選工作預定進度指出，一級的鄉鎮農會將在明天完成理、監事會互選理事長、常務監事及...

國人嗜吃焗飯、炒飯血壓偏高 專家教「2鉀1鈉」健康吃

國內高血壓患者高達500多萬人，為避免血壓升高應從飲食著手。依衛福部統計，台灣人每天平均鈉攝取量約為3500至4000毫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。