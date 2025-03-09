快訊

NBA／柯瑞25000分！格林關鍵外線 勇士退活塞奪4連勝

到男友家吃飯 「1細節」讓她果斷喊：絕對不嫁

沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

水果糖葫蘆看似健康熱量卻翻倍 營養師曝食用2重點

聯合新聞網／ 綜合報導
常見的小番茄製作成糖葫蘆後，一串竟要105大卡。示意圖／ingimage
常見的小番茄製作成糖葫蘆後，一串竟要105大卡。示意圖／ingimage

近日，台灣夜市經典小吃「糖葫蘆」重新燃起熱潮，為了增加競爭力，除了傳統的蕃茄、草莓糖葫蘆外，店家甚至推出小黃瓜糖葫蘆、檳榔糖葫蘆等，顛覆消費者的想像。不過，營養師提醒，水果看似健康，其實裹上糖衣後熱量翻倍，建議民眾還是要避免過量攝取。

營養師高敏敏在臉書粉專上發文，表示近日南韓神曲「麻辣燙葫蘆」攻佔她的大腦，糖葫蘆的好滋味雖讓人一口接一口，實際熱量卻是原先水果的好幾倍。以常見的番茄糖葫蘆為例，水果小蕃茄6顆只有23大卡，裹上糖衣後，整串卻足足上升到105大卡，多達近5倍。

6種常見的水果糖葫蘆熱量

1.小番茄糖葫蘆：6顆/105大卡

2.蜜餞番茄糖葫蘆：6顆/125大卡

3.草莓糖葫蘆：6顆/145大卡

4.橘子糖葫蘆：6片/155大卡

5.葡萄糖葫蘆：6顆/180大卡

6.山楂糖葫蘆：5顆/190大卡

高敏敏建議民眾，平時還是要注意精緻糖的攝入量，最好控制在每天熱量的5%以內，優先選擇沒有糖衣的新鮮水果，若真的想回味，可以拉長至1-2個月食用1次，或盡量選擇透明的糖衣，才不會對健康造成過大的負擔！

夜市 營養師

延伸閱讀

黃豆顧血糖還護肝 營養師推豆漿4種喝法：營養均衡提升免疫力

方大同因病離世！中醫營養師曝除操勞過度 恐與1飲食有關連

整隻鱉變糖葫蘆！陸攤販推「冰糖龜蜜」引流行 他試吃給這評價

一上架就秒殺！ 全台首創「拉絲糖葫蘆」 糖絲與水果的新鮮絕妙組合 口感令人超驚艷

相關新聞

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

日媒報導，岐阜縣一名40多歲男子在3月1日吃完午餐後突然感到不適，最後不幸離世。相關部門在其糞便樣本中檢測出諾羅病毒，現正釐清死因。台大感染科前醫師林氏璧發文提醒，近期日本的諾羅病毒感染案例數量上升，呼籲民眾避免食用生食或未經處理的食物，尤其是貝類。

水果糖葫蘆看似健康熱量卻翻倍 營養師曝食用2重點

近日，台灣夜市經典小吃「糖葫蘆」重新燃起熱潮，為了增加競爭力，除了傳統的蕃茄、草莓糖葫蘆外，店家甚至推出小黃瓜糖葫蘆、檳榔糖葫蘆等，顛覆消費者的想像。不過，營養師提醒，水果看似健康，其實裹上糖衣後熱量翻倍，建議民眾還是要避免過量攝取。

別急著加油 中油：明日起汽、柴油各降0.5元、1元

台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.5元及1.0元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2...

沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

立委沈富雄日前在節目中坦言：「沒想到還可以跟大家見面，差點就沒命了。」他說搭捷運時突然感到一陣胸悶，症狀持續了10分鐘之...

全國農會改選明起受理登記 全國農會：服務無關黨派

根據114年各級農會選任人員改選及總幹事遴選工作預定進度指出，一級的鄉鎮農會將在明天完成理、監事會互選理事長、常務監事及...

國人嗜吃焗飯、炒飯血壓偏高 專家教「2鉀1鈉」健康吃

國內高血壓患者高達500多萬人，為避免血壓升高應從飲食著手。依衛福部統計，台灣人每天平均鈉攝取量約為3500至4000毫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。