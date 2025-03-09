水果糖葫蘆看似健康熱量卻翻倍 營養師曝食用2重點

近日，台灣夜市經典小吃「糖葫蘆」重新燃起熱潮，為了增加競爭力，除了傳統的蕃茄、草莓糖葫蘆外，店家甚至推出小黃瓜糖葫蘆、檳榔糖葫蘆等，顛覆消費者的想像。不過，營養師提醒，水果看似健康，其實裹上糖衣後熱量翻倍，建議民眾還是要避免過量攝取。

營養師高敏敏在臉書粉專上發文，表示近日南韓神曲「麻辣燙葫蘆」攻佔她的大腦，糖葫蘆的好滋味雖讓人一口接一口，實際熱量卻是原先水果的好幾倍。以常見的番茄糖葫蘆為例，水果小蕃茄6顆只有23大卡，裹上糖衣後，整串卻足足上升到105大卡，多達近5倍。

6種常見的水果糖葫蘆熱量

1.小番茄糖葫蘆：6顆/105大卡 2.蜜餞番茄糖葫蘆：6顆/125大卡 3.草莓糖葫蘆：6顆/145大卡 4.橘子糖葫蘆：6片/155大卡 5.葡萄糖葫蘆：6顆/180大卡 6.山楂糖葫蘆：5顆/190大卡

高敏敏建議民眾，平時還是要注意精緻糖的攝入量，最好控制在每天熱量的5%以內，優先選擇沒有糖衣的新鮮水果，若真的想回味，可以拉長至1-2個月食用1次，或盡量選擇透明的糖衣，才不會對健康造成過大的負擔！