全國農會改選明起受理登記 全國農會：服務無關黨派

根據114年各級農會選任人員改選及總幹事遴選工作預定進度指出，一級的鄉鎮農會將在明天完成理、監事會互選理事長、常務監事及聘任總幹事；而全國農會也將在明天起受理理、監事候選人登記。

一級農會理、監事會互選理事長、常務監事及聘任總幹事如火如荼進行，近日許多人選已陸續出爐；至於二級農會，即直轄市與縣農會則須在3月27日前完成召開理、監事會互選理事長、常務監事並聘任總幹事；三級的全國農會則在明天，也就是3月10日開始受理理、監事候選人登記，並在4月18日以前完成召開理監事會互選理事長、常務監事並聘任總幹事。

中華民國農會輔導部主任林靖一表示，各農會人選有些有變動，有些則連任，全國農會和一、二級農會比較起來競爭並不大，或者說農會體系的競爭已經沒有以前這麼多。

林靖一說，每一屆改選的狀況都不同，除非是新人想角逐，否則要和連任的人競爭是比較難的；此外，農會派系的關係也越來越淡，因為總會有人上來抹平地方派系的衝突，過去鄉下資源越少的地方才會容易產生派系，但無論如何都是服務的機會，與黨派並沒有關係。

中華民國農會總幹事張永成先前也指出，過去4年農會系統無論在業務、營運和體質上都有很大的改變，可以說農會系統比4年前好很多，大家也都戰戰兢兢的經營，農會的設立不以營利為目的，希望秉持設立宗旨和任務來好好促進台灣農業的穩定發展，以及加強會員權益的堅固和保障。