每隔2個月就有天然氣開發闖關環評 五接4月有望續審

民進黨政府2016年提出能源轉型計畫，預計2025年的天然氣配比將達50%。為穩定天然氣供應，天然氣機組、接收站等環評如火如荼進行。去年賴政府上台後，中火二期新建燃氣機組、洲際液化天然氣接收站（七接）、協和電廠更新改建計畫（四接)相繼過關，等於每隔2個月就有一案通過環評。台中港天然氣接收站環評初審（五接）本月底前將補正資料，預計最快4月可再續審，也將成為下一場攻防焦點。

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫將蓋4部燃氣機組，加上一期的2部燃氣機組，總裝置容量將達8.1GW，約為中火10部燃煤機組（5.5GW）的1.5倍。環保團體指出，未來總裝置容量是8.1GW燃氣加上3.3GW燃煤，也就是11.4GW的火電巨獸，更將成為全球最大火力發電廠，但全案仍於去年10月30日通過環評審查。

去年9月底，洲際液化天然氣接收站（七接）經環評委員建議通過環評初審。環保團體不滿指出，政府應履行前行政院長林全的在大林蒲遷村未定案前不可通過新的開發案的承諾外，也要求本案應進入二階環評，但本案仍在12月11日通過環評。

基隆協和電廠更新改建案（四接）遭環團質疑台電隱匿協和廠區有土壤、地下水汙染超標情形，但仍在今年2月26日闖關環評大會，環保團體已向台北地檢署遞狀，控告台電公司環保處長吳政宏及2名顧問公司人員涉嫌違反環評法、登載不實等罪。

至於即將到來的台中港新建天然氣接收站（五接），環評委員先前指出，環團痛批，珍貴保育類白海豚若誤游進開發區域恐必死無疑，本案經環委建議補正再審。然而第一次初審已是2021年3月31日的事，中間這4年裡台電多次申請展延補件，預計本月底前須補齊資料，最快可能4月進入第2次初審。

針對每隔2個月就有天然氣相關開發案闖關環評，監督施政聯盟執行長許心欣表示，這就是環保團體一直抨擊的環評特快車，也就是空汙不減反增的大燃氣時代，政府今年目標燃氣占比要50%，有些開發案拖了很久，有些則是彎道超車火速通過，但弔詭的是燃氣機組和接收站是分開環評，這樣光有機組卻無氣可用。

許心欣指出，四接原本規畫的是4部燃氣機組，後來突然變成2部；後來提出爭議的抽籤出登記發言民眾，後來又放寬民眾入場，用這種保留討價還價的空間來操作，但重要的公民參與卻被模糊掉，然後一案接著一案火速通過。

環境部環保司長徐淑芷表示，目前還未收到五接的補件資料，環境部不會預設任何立場，都會回到環評委員的專業審查，重點還是台電補件的資料是否完整，以及是否能讓環評委員得到充分的資訊來判斷，是否補件還會再展延，「這要再看開發單位了」。

至於五接是否還會以抽籤方式選出旁聽發言民眾，徐淑芷說，之前抽籤只是針對四接議程無法順利進行的做法，五接將回到環評旁聽要點的20人為原則，應不會再抽籤。