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法國艾班四重奏 4月7日帶樂迷探索貝多芬心靈世界

中央社／ 台北9日電

成軍26年，來自法國的艾班四重奏（Quatuor Ébène）自在遊走古典樂、爵士樂、迪士尼音樂及現代音樂之間，這次訪台將帶來最喜愛的貝多芬音樂，引領台灣樂迷探索這位偉大作曲家心靈世界。

根據鵬博藝術提供的新聞資料，貝多芬是影響艾班四重奏最為深遠的作曲家，為紀念貝多芬誕辰250週年，2020年起他們啟動了跨越六大洲的「貝多芬計劃」，在18個貝多芬作品不常見的城市中演出40場音樂會，足跡遍及印度、非洲等地。

團員也是負責第二小提琴聲部的勒瑪加多（Gabrielle Magadure）表示，到各地演奏貝多芬音樂，已經成為四重奏習慣，「貝多芬的每一部作品，猶如用數十億根火柴建構的宏大教堂，複雜而堅固的結構在每次不同排列中，都帶來驚喜。」勒瑪加多希望聽眾能從貝多芬音樂中，感受到那份超越時空的普世價值。

艾班四重奏曾受傳奇弦樂四重奏組合易沙意四重奏（Ysaÿe Quartet）及指揮泰斗庫塔克（György Kurtág）指導，2004年拿到ARD音樂大賽首獎，自此躍上國際舞台；至今艾班四重奏已獲得包括留聲機大獎、金音叉獎、BBC音樂雜誌獎，以及坎城Midem古典音樂獎等大獎。

勒瑪加多表示，在歐洲，音樂廳的聽眾大多是白髮蒼蒼高齡族群，8成以上觀眾年齡在65歲以上，「他們可能一生只聽古典音樂，未接觸過其他類型音樂，這是很可惜的事，我們希望帶進更多種類型音樂，促成交流與改變。」

「艾班四重奏之夜」音樂會將於4月7日演出，地點在台北國家音樂廳，演出曲目包括從貝多芬初期洋溢青春喜悅的「F大調第一號弦樂四重奏」、布列頓「寫給弦樂四重奏的三首嬉遊曲」，以及下半場貝多芬的「降B大調第13號弦樂四重奏」與進入晚期深沉內省的「大賦格」。

貝多芬 音樂會

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