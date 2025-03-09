加強車輛維護及運轉操作 台鐵訂定安全提升計畫
為加強車輛及基礎設施維護、提升風險管控效能並落實各項行車運轉實務操作，台鐵公司今年2月訂定4個分區營運處的安全提升計畫，並於3月起進行驗收考核及檢討會報，同時辦理現場作業評估與改善。
台鐵今年2月訂定4個分區營運處的安全提升計畫、3月進行驗收考核及檢討會報，日前東區營運處已率先進行驗收檢討論，並由董事長杜微主持檢討會。
會中各單位提報安全提升辦理情形，廣泛交換意見，滾動檢討未來調整的工作重點，訂定完成時程及KPl。會後並由分區營運督導副總經理劉雙火率員至現場抽測，了解工作同仁實務執行能力。
杜微表示，今年228連假公司每日運送高達79萬名旅客、準點率超過95％，其中東部幹線疏運更是重要，日均超過10萬人，所以安全及服務品質須再強化，公司各級主管及同仁應持續執行提升計劃不得鬆懈，包含東小清水溪橋改建工程、沿線外物入侵阻隔與告警工程，也都要如期完成，來確保營運安全。
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