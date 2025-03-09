快訊

00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

重要關鍵是「擁有未來」 專家揭想健康長壽的最大祕訣

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

聯合新聞網／ 綜合報導
到日本旅遊的外國人大增。示意圖／法新社
到日本旅遊的外國人大增。示意圖／法新社

日媒報導，岐阜縣一名40多歲男子在3月1日吃完午餐後突然感到不適，最後不幸離世。相關部門在其糞便樣本中檢測出諾羅病毒，現正釐清死因。台大感染科前醫師林氏璧發文提醒，近期日本的諾羅病毒感染案例數量上升，呼籲民眾避免食用生食或未經處理的食物，尤其是貝類。

林氏璧在臉書《日本自助旅遊中毒者》指出，感染性腸胃炎在日本普遍增多，根據數據顯示，某些地區的感染情況較為嚴重，包括大分、熊本、香川、愛媛、鹿兒島、宮崎、廣島、島根、山口、東京、千葉以及福岡等縣市，「九州幾個縣份都特別高，四國也要小心」。

林氏璧進一步解釋，諾羅病毒所需的致病量非常少，約100個病毒顆粒便可引發感染，且其傳染性極強。除了透過人與人之間的飛沫或接觸傳播外，食物污染也是重要的傳播途徑。因此，他建議食用水果前應徹底清洗，並避免食用生食或未經高溫處理的貝類。

此外，林氏璧強調，諾羅病毒目前並無特效藥或疫苗，唯一可行的治療方法是支持性療法，依賴免疫系統自我康復。在恢復的過程中，病患需保持充足的營養、水分與電解質補充，有助於預防脫水，若症狀嚴重到無法進食或服藥，則可能需要點滴治療。林氏璧提醒，酒精或乾式洗手液對諾羅病毒無效，必須使用肥皂和水洗手。

不過林氏璧也希望大家不要太過憂慮，若感染諾羅病毒，大多數人能自行痊癒，且死亡率較低，八成以上病患都不用住院。

日本 林氏璧 死亡率 諾羅病毒 酒精

延伸閱讀

前台大醫揭手搖飲半糖「不是5分糖」！網友驚訝：都點錯了

旅日搭地鐵1行為「讓日本人難受捂鼻」！他怒批：丟台灣人的臉

全聯「神級冰品」特價199元！婆媽瘋搶購：1口味超熱門

每天工作爆量「月薪卻不到3萬」！過來人見職業搖頭：很吃虧

相關新聞

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

日媒報導，岐阜縣一名40多歲男子在3月1日吃完午餐後突然感到不適，最後不幸離世。相關部門在其糞便樣本中檢測出諾羅病毒，現正釐清死因。台大感染科前醫師林氏璧發文提醒，近期日本的諾羅病毒感染案例數量上升，呼籲民眾避免食用生食或未經處理的食物，尤其是貝類。

國人嗜吃焗飯、炒飯血壓偏高 專家教「2鉀1鈉」健康吃

國內高血壓患者高達500多萬人，為避免血壓升高應從飲食著手。依衛福部統計，台灣人每天平均鈉攝取量約為3500至4000毫...

每隔2個月就有天然氣開發闖關環評 五接4月有望續審

民進黨政府2016年提出能源轉型計畫，預計2025年的天然氣配比將達50%。為穩定天然氣供應，天然氣機組、接收站等環評如...

加強車輛維護及運轉操作 台鐵訂定安全提升計畫

為加強車輛及基礎設施維護、提升風險管控效能並落實各項行車運轉實務操作，台鐵公司今年2月訂定4個分區營運處的安全提升計畫，...

蛇年「蛇麼都好」 但只有這「皮蛇」千萬別來

農曆蛇年有不少與蛇相關的諧音吉祥話，衛生福利部基隆醫院神經科醫師黃宥寧說，俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，讓不少人避之惟恐不及。...

讀饗時光EP141｜中菜為體法菜為用 文公館摘星米其林靠時尚

台中餐廳文公館，由中西主廚共同掌杓，開幕不到一年就摘星米其林。米其林指南形容文公館「融匯中菜火候和西餐細緻」。 究竟如何把中菜做出時尚而不無聊，文公館總監劉獻馳有一套想法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。