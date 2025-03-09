男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

日媒報導，岐阜縣一名40多歲男子在3月1日吃完午餐後突然感到不適，最後不幸離世。相關部門在其糞便樣本中檢測出諾羅病毒，現正釐清死因。台大感染科前醫師林氏璧發文提醒，近期日本的諾羅病毒感染案例數量上升，呼籲民眾避免食用生食或未經處理的食物，尤其是貝類。

林氏璧在臉書《日本自助旅遊中毒者》指出，感染性腸胃炎在日本普遍增多，根據數據顯示，某些地區的感染情況較為嚴重，包括大分、熊本、香川、愛媛、鹿兒島、宮崎、廣島、島根、山口、東京、千葉以及福岡等縣市，「九州幾個縣份都特別高，四國也要小心」。

林氏璧進一步解釋，諾羅病毒所需的致病量非常少，約100個病毒顆粒便可引發感染，且其傳染性極強。除了透過人與人之間的飛沫或接觸傳播外，食物污染也是重要的傳播途徑。因此，他建議食用水果前應徹底清洗，並避免食用生食或未經高溫處理的貝類。

此外，林氏璧強調，諾羅病毒目前並無特效藥或疫苗，唯一可行的治療方法是支持性療法，依賴免疫系統自我康復。在恢復的過程中，病患需保持充足的營養、水分與電解質補充，有助於預防脫水，若症狀嚴重到無法進食或服藥，則可能需要點滴治療。林氏璧提醒，酒精或乾式洗手液對諾羅病毒無效，必須使用肥皂和水洗手。

不過林氏璧也希望大家不要太過憂慮，若感染諾羅病毒，大多數人能自行痊癒，且死亡率較低，八成以上病患都不用住院。