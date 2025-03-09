好天氣到周三 周四鋒面報到恐雷陣雨+冰雹

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，今東北季風與冷空氣減弱，各地氣溫漸回升，晴熱天氣預估持續到周三，全台高溫可以來到28-31度。周四下波鋒面報到，各地又將再轉為雷陣雨天氣，不排除還會有冰雹發生。

廖于霆指出，今東北季風與冷空氣都減弱，台灣周邊水氣減少，除桃園以北雲量較多，北海岸與東北角有短暫雨，其他各地多雲到晴。白天高溫北部21-23度，中部23-24度，南部東南部25-28度，宜蘭花蓮21-24度。各地夜晚低溫15-18度，中南部日夜溫差大。

廖于霆指出，周一台灣附近風場轉為偏東風到東南風，西半部及外島容易有霧影響飛機航班或船班。白天高溫更為回升，北部、東北部高溫可以回升到24-26度，中南部25-28度，感受有點悶熱，陽光露臉雲量少。

這波較晴熱天氣預估持續到周三，廖于霆說，全台高溫約28-31度，但周四一早，下波鋒面報到，各地又將再轉為雷陣雨天氣，也不排除還會有冰雹發生。周四鋒面來得快走得也快，後面還有一波波華南水氣，氣溫轉涼。至於會不會有寒流，大概是8-9天以後的事，變數還很大，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。