明起溫暖如夏逾30度 下周寒流恐再來

春天天氣變化大，天氣要回暖了，明起至周三逾30度，暖熱如夏，但下周日又有冷空氣，跳水大降溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日冷空氣減弱，氣溫漸升，北舒適南微熱；北部、東半部雲量減少，中南部晴朗穩定。

今各地區氣溫為：北部12至23度、中部12至29度、南部13至31度及東部14至27度。

吳德榮指出，明起至周三(12日)暖氣團逐日增強，各地區大都為晴朗穩定、易起霧的天氣，東半部偶有零星少量飄雨的機率。周二有小範圍中高雲移入，局部山區偶有少量飄雨的機率。明起至周三「春暖如夏」，各地區高溫再回升至30度以上。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮指出，周四、五鋒面在北部近海，台灣仍在暖氣團內，高溫略降仍偏暖；大部分地區晴時多雲，因大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨發生的機率。周五晚鋒面接近，局部雷雨的機率更提高。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六(15日)至下周(16)日上午鋒面挾陣雨及雷雨通過，要注意小範圍劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。周六下午起比前波強的冷空氣緊接南下氣溫驟降，下周日至周二(16至18日)濕冷轉乾冷。模式模擬顯示，下周日強冷空氣已達「強烈大陸冷氣團」標準，下周一、二早晚有觸及「寒流」機率，但終究是超過一周的模擬，各國模式將如何續調，需密切觀察。