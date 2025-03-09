車居族服務區洗澡過夜 停車擬限時

為提升國道服務區停車位周轉率，限停四小時，違者可處六百元至一千兩百元罰鍰。高速公路局表示，近期發現有以車為家的「車居族」，開著車到各國道服務區過夜，甚至霸占駕駛休息室，將研議修法公告，限縮連續假期或重點假日服務區停車時間為兩小時。

高公局統計，駕駛在國道服務區平均停留時間為二十至二十五分鐘。過去屢有用路人長時間占用國道服務區及休息站停車位，高公局為了提升服務區停車位的使用周轉率，依高速公路及快速公路交通管制規則律定，國道服務區限停四小時。

高公局業務組長劉逢良指出，近半年發現，部分服務區出現以車為家的「車居族」將車輛停在服務區，並在駕駛休息室過夜、洗澡，其中又以湖口服務區最常見。

據了解，這些「車居族」過去多是以老舊車輛為家、居無定所。劉逢良表示，國道服務區的駕駛休息室及淋浴間主要是提供給大貨車駕駛短暫休息使用，而這些「車居族」往往一待就是整天，甚至過夜，被驅趕還投訴到部長信箱，承辦人員十分頭痛。

劉逢良指出，高公局研議修正高速公路及快速公路交通管制規則，將針對連續假日或特殊節慶等重點日，公告將服務區停車時間自四小時限縮為兩小時，但涉及修法，相關作業仍在研議中。