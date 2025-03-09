桃園本土麻疹首例 公布足跡警示

近日東南亞麻疹疫情嚴重，歸國旅客返台發病，傳出感染事件。桃園市衛生局昨公布桃園本土麻疹首例，並指該個案３月1日下午2時去過遠傳中壢龍東直營門市，呼籲足跡重疊民眾留意自身狀況。

衛生局長賈蔚指出，桃園本土麻疹首例是一名20多歲男子，其2月23日因生病就醫，在診所接觸過越南回來的10歲男童，後來因男童確診麻疹被匡列為自主健康管理對象，在自主管理期間出現病徵，經衛生局送醫篩檢確診。

據悉，該名男子3月5日自己發現口腔有白斑，臉頰、胸前和手臂有紅疹，就醫後，6日確定被感染。衛生局目前匡列22名接觸者，但由於無法掌握男子前往電信門市的同一時間有哪些人在場，因此公布足跡警示。

衛生局表示，麻疹是一種高度傳染性的疾病，主要透過空氣傳播，潛伏期約7至18天，初期症狀類似感冒，包括發燒、咳嗽、流鼻水和結膜炎，口腔出現白斑和全身紅疹是後期比較明顯病徵，呼籲戴好口罩防疫。另呼籲避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒到麻疹流行地區，一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計畫前往，建議先就醫評估是否自費接種疫苗。