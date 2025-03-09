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醫院病床難求 衛福部擬推居家化療
醫院病床一床難求，癌症住院化療須排隊等待，即使醫院騰出化療專用病床，仍難消化患者。醫界建議擴大在宅急症照護計畫，納入居家化療，盼解決目前窘境。衛福部健保署長石崇良說，已著手研議居家化療可行性，預計納入在宅急症安寧項目，最快今年第三季上路。
奇美醫院副院長陳綉琴表示，現已有部分病人接受居家化療，醫師開藥後，病人在醫院裝設注射針頭，自行回家施打，可獲健保給付，但不包含醫護訪視，病人化療時無人在旁說明協助，導致居家化療意願低，不過，疫後病床壅塞，病人擔心不能準時化療，使願意居家化療者增加。
陳綉琴說，居家化療時，生命徵象可借助遠距監測，醫師透過視訊看診了解情況，另結合社工、心理師等資源執行家訪，讓病人安心；適用居家化療病人，以使用毒性較小化療藥物的消化道癌症患者為主，患者首次化療時，應先在醫院進行，並接受完整衛教。
居家洗腎也將納保
另，石崇良說，本周透析總額協商會議通過，將居家血液透析納入健保，給付點數與醫院透析相同，最快五月起將居家血液透析納入給付。腎臟醫學會秘書長許永和說，居家洗腎病人自主性高，可不必受醫院洗腎時段影響，不僅節省病人通勤時間，也可減少碳排及醫療廢棄物危害。
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