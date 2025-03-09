專家：樹葬慎選土壤、樹種有利分解

樹葬的好處是骨灰能在土壤中分解，符合往生者「回歸塵土」的期盼，但關鍵是要選對樹種、加對活菌，否則骨灰恐結成硬塊，許多往生者家屬反映，家人之前樹葬完全沒加特定菌種，手法頗粗糙，現在想來頗不安。

內政部通令全國，樹葬不需要裝入可分解容器中，改為骨灰灑入時，以一層骨灰、一層培養土（含溶磷菌）、一層有機物（如花卉或枯葉）方式往上堆疊，加速骨灰分解，其上再覆以草皮。

台中市生管處指出，樹葬會將往生者骨灰磨得更細緻，下葬時以一層骨灰、一層溶磷菌的方式，讓骨灰中的鈣、磷等元素釋放到土壤中，一般來說，1到2年後就會完全分解，可循環再利用。

但高雄市陳姓市民說，家人在3年多前辭世，樹葬由葬儀社安排到旗山樹葬區，工作人員竟用塑膠盒裝骨灰埋入土中，當時悲傷過度，又對相關措施不了解，現在想來很懊悔，且各地政府執行情況恐怕不一，建議應加強葬儀社或生管處人員的在職教育。

朝陽科技大學景觀及都市設計系助理教授廖碧勤說，骨灰主要成分是磷酸鈣，樹葬後若整堆藏納於土中，恐會結塊不化，過去曾有建議把骨灰與培養土、溶磷菌混合以利分解，但難以被死者親人所接受，建議墓區透過慎選樹種，選擇根圈微生物旺盛的樹種，讓微生物加速骨灰分解，並且在土壤內加入培養土、溶磷菌，也有利於加速骨灰分解。

中興大學土壤環境科學系特聘教授劉雨庭說，樹葬、花葬是環保的，但須確認培養土的溶磷菌是活的，而不是死菌，才不會發生樹穴打開來，骨灰仍未分解，仍是一坨坨白色的磷酸鈣的沉澱物。

劉雨庭也建議樹葬和花葬時要慎選土壤環境，例如鄰近海邊的土壤就趨於鹼性，並不適合；若是土壤太黏、樹穴挖太深，空氣難進入，不適合菌類生長，或地下水位太高而過濕，都不是適宜的環境。