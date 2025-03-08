羅馬尼亞沒落村莊 藝術家首檔個展登台重現

羅馬尼亞南部有座村莊名為拉柯伊村，昔日繁榮但因時代變遷而逐漸沒落，在當地度過童年的藝術家梅達爾，在近日登台首檔個展中以手工刺繡、裝置等方式，訴說當地文化。

拉柯伊村位於羅馬尼亞的奧爾特尼亞省（Oltenia），其地理位置與較為發達城市相隔絕，當地居民精於園藝、耕種、手工縫紉等，並以農業及畜牧業維生，在1932年的國際期刊「地理會刊」（Geographical Bulletin）中，被描述為「保有最豐富的古老習俗和傳統的地區之一」。

梅達爾（Andreea Medar）的祖父母便居住於拉柯伊村，梅達爾童年跟隨祖父母生長於此地，祖母的老宅曾是當地居民重心，因梅達爾的曾祖父是名教師，1858年便將住家改為學校，讓孩子們更容易求學，但隨時代變遷，越來越少人生活於當地，不只老宅現今無人居住，許多房屋也被遺棄。

昨天開幕的梅達爾首檔台灣個展「從你的窗櫺開始綻放以來」中，她聚焦於這棟曾經是村莊學校的建築，並透過訪談祖父母回溯當地歷史記憶，了解傳統手工尚未被塑料製品取代的年代，也了解傳統刺繡曾經是當地女性生活的重要部分，且在二戰後，許多寡居女性承擔起一家之主的角色，維持農務並撫養子女。

梅達爾透過展場訪談影片自述，她觀察到現今村莊許多被遺棄老屋被植物纏繞，隨歲月過去，祖父母也因年邁逐漸將自家花園縮小範圍，這些深深影響她，植物、花園與祖母的老宅因而成為她的創作核心與常見命題。

像是她曾以塑膠製假植物佈置於花園中，在夜光下便會發光，彷彿花園又回到昔日生機盎然景象。而在此次個展中，她也藉由融合傳統刺繡與現代化學塑料材質的裝置創作，重啟傳統文化與現代文明的對話，橋接已然消逝的記憶、歷史與當下。

「從你的窗櫺開始綻放以來」展覽即日起於關渡美術館展出至5月18日。