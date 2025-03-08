聽新聞
0:00 / 0:00
蛋價連2週漲達5元 蛋商：天冷會減產但先不會漲
隨著農業部官網公布的雞蛋日產量緩步下降，蛋價在2月、3月接連2週調漲。台北市蛋商業同業公會今天表示，雖然天冷產量會下降，但先不會調漲。
雞蛋1月中旬左右，日產量一度逼近13萬箱（每箱200顆），供過於求，蛋價也走低，觸及營運成本。
不過，1月下旬起，隨著天冷，日產量緩步下降，雖然仍在供過於求狀態，2月下旬先調漲新台幣3元，接著隔週的3月再漲2元，連2週共漲5元。
農業部官網日產量在5日公布的最新數據顯示，續降至12.5萬箱。台北市蛋商公會今天接受中央社記者電話訪問時說，雖然天冷產量會下降，但下週暫時沒有漲價計劃。
目前蛋價為3日起批發價每台斤37元、5日起產地價每台斤27.5元。產地價已經明顯擺脫官方估計成本價每台斤22、23元左右。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言