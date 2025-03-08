蛋價連2週漲達5元 蛋商：天冷會減產但先不會漲

隨著農業部官網公布的雞蛋日產量緩步下降，蛋價在2月、3月接連2週調漲。台北市蛋商業同業公會今天表示，雖然天冷產量會下降，但先不會調漲。

雞蛋1月中旬左右，日產量一度逼近13萬箱（每箱200顆），供過於求，蛋價也走低，觸及營運成本。

不過，1月下旬起，隨著天冷，日產量緩步下降，雖然仍在供過於求狀態，2月下旬先調漲新台幣3元，接著隔週的3月再漲2元，連2週共漲5元。

農業部官網日產量在5日公布的最新數據顯示，續降至12.5萬箱。台北市蛋商公會今天接受中央社記者電話訪問時說，雖然天冷產量會下降，但下週暫時沒有漲價計劃。

目前蛋價為3日起批發價每台斤37元、5日起產地價每台斤27.5元。產地價已經明顯擺脫官方估計成本價每台斤22、23元左右。