快訊

經濟數據將變糟？專家預估美國公債漲勢恐翻轉 陷「區間震盪」模式

腎衰竭汪瀕死前一刻…牠聽「1句話」用盡最後力氣回應 飼主淚崩緊握

聽新聞
0:00 / 0:00

蛋價連2週漲達5元 蛋商：天冷會減產但先不會漲

中央社／ 台北8日電
台北市蛋商業同業公會表示，雖然天冷雞蛋產量會下降，但先不會調漲。聯合報系資料照
台北市蛋商業同業公會表示，雖然天冷雞蛋產量會下降，但先不會調漲。聯合報系資料照

隨著農業部官網公布的雞蛋日產量緩步下降，蛋價在2月、3月接連2週調漲。台北市蛋商業同業公會今天表示，雖然天冷產量會下降，但先不會調漲。

雞蛋1月中旬左右，日產量一度逼近13萬箱（每箱200顆），供過於求，蛋價也走低，觸及營運成本。

不過，1月下旬起，隨著天冷，日產量緩步下降，雖然仍在供過於求狀態，2月下旬先調漲新台幣3元，接著隔週的3月再漲2元，連2週共漲5元。

農業部官網日產量在5日公布的最新數據顯示，續降至12.5萬箱。台北市蛋商公會今天接受中央社記者電話訪問時說，雖然天冷產量會下降，但下週暫時沒有漲價計劃。

目前蛋價為3日起批發價每台斤37元、5日起產地價每台斤27.5元。產地價已經明顯擺脫官方估計成本價每台斤22、23元左右。

日產 蛋價 調漲

延伸閱讀

龍虎斑銷日！米其林主廚烹調上西鐵觀光列車 日本民眾也開心

雲林促銷國產雞蛋買一送一 大批民眾搶購

連漲兩波蛋價趨穩 中華民國養雞協會：持續調節產量維持蛋價穩定

有證動物醫事助理薪資上看6萬 雲林開辦免費課程吸引百餘人報名

相關新聞

明起回暖把握好天氣 下周連3天全台有雨又有冷氣團接力

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天起冷氣團減弱，明顯回溫、降雨趨緩，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，一路到下周二都是溫暖...

連漲兩波蛋價趨穩 中華民國養雞協會：持續調節產量維持蛋價穩定

國產雞蛋價格去年大起大落，農業部輔導業者蛋雛雞減孵等方式調節產量奏效，近日連續兩波調漲，價格回升到每台斤批發價27.5元...

雲云科技董座砍死技術長 醫：高階人員心理壓力難暴露

雲云科技公司董事長曾志新昨持刀殺死梁姓技術長，並曾表示自己受到羞辱與職場霸凌。桃園療養院副院長李俊宏指出，本次職場霸凌事...

經長郭智輝歧視唐氏症惹議 衛福部：應強化障礙意識

經濟部長郭智輝日前評論台積電和英特爾合資一事，以「娶蒙古症媳婦」作為比喻，引發社會撻伐，民間團體批評，此舉已違反「身心障...

護理薪資與現況差很大！未公布底薪 衛福部說「這原因」

衛福部日前公布，455家醫院主動填報的護理人員平均薪資，遭質疑灌水、未反映現況。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，醫院...

蛋價連2週漲達5元 蛋商：天冷會減產但先不會漲

隨著農業部官網公布的雞蛋日產量緩步下降，蛋價在2月、3月接連2週調漲。台北市蛋商業同業公會今天表示，雖然天冷產量會下降，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。