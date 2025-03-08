在宅急症照護試辦計畫3大升級 將擴大適應症

台灣已是超高齡社會，健保署去年起推動在宅急症照護試辦計畫，實現在家安養可能，因應醫界籲擴大納入居家化療等聲音，預計今年下半年將新增模式、擴大適應症，並調整支付。

台灣今年邁入超高齡社會，65歲以上人口高達20%，高齡者照護需求高，但在少子女化浪潮下，工作人口逐年下降，在宅照護將是解方之一。衛生福利部中央健康保險署去年7月1日起推動在宅急症照護試辦計畫，現行適用對象為感染症，包含肺炎、尿路感染、軟組織感染等3類。

台北醫學大學及其附設醫院共同舉辦「在宅醫療趨勢論壇」今天登場，邀來產、官、學等各界代表交流台灣在宅醫療照護的機會與未來挑戰。

健保署長石崇良專題演講指出，截至去年12月31日，在宅急症照護試辦計畫收案約1200多人次，原本是打算上路1年再看看執行的狀況，但各界殷殷企盼可以擴大納入更多適用對象，經檢討後，認為提升照護品質、強化長照轉銜、支付制度及服務量能方面都可以再精進。

最快今年下半年，石崇良表示，在宅急症照護將新增提早出院、急診出院轉銜等2大模式，同時也會擴大適應症，包括居家安寧收案對象（不限感染症）、心衰竭、呼吸衰竭、其他感染症、慢性肺病等，以及醫界建議納入洗腎、化療與靜脈營養注射等患者，都在研議範圍內。

此外，將調整提出更多元支付方案，例如包人付費、論病例計酬、論量計酬等，並優化風險分擔及獎勵回饋，打造以人為本，整合居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務。

有關居家化療，奇美醫院副院長陳綉琴表示，目前開放部分毒性、副作用較低的化療藥物，由醫師裝上輸液器及化療藥品後，患者即可回家，輸注完成再返回醫院拔除，但這不包含醫護訪視，由於打化療時無人在旁說明協助，導致居家化療病人意願低。

陳綉琴說，病人確診癌症心理已有諸多擔憂，團隊必須結合社工、心理師等資源來進行居家訪視，搭配借助科技設備遠距監測、視訊看診等，才能讓病人安心，期待健保給付居家化療，讓醫護更願意投入。