快訊

傳藍綠大咖到場 估1200人送別！北所准柯文哲10日奔父喪

在宅急症照護試辦計畫3大升級 將擴大適應症

中央社／ 台北8日電

台灣已是超高齡社會，健保署去年起推動在宅急症照護試辦計畫，實現在家安養可能，因應醫界籲擴大納入居家化療等聲音，預計今年下半年將新增模式、擴大適應症，並調整支付。

台灣今年邁入超高齡社會，65歲以上人口高達20%，高齡者照護需求高，但在少子女化浪潮下，工作人口逐年下降，在宅照護將是解方之一。衛生福利部中央健康保險署去年7月1日起推動在宅急症照護試辦計畫，現行適用對象為感染症，包含肺炎、尿路感染、軟組織感染等3類。

台北醫學大學及其附設醫院共同舉辦「在宅醫療趨勢論壇」今天登場，邀來產、官、學等各界代表交流台灣在宅醫療照護的機會與未來挑戰。

健保署長石崇良專題演講指出，截至去年12月31日，在宅急症照護試辦計畫收案約1200多人次，原本是打算上路1年再看看執行的狀況，但各界殷殷企盼可以擴大納入更多適用對象，經檢討後，認為提升照護品質、強化長照轉銜、支付制度及服務量能方面都可以再精進。

最快今年下半年，石崇良表示，在宅急症照護將新增提早出院、急診出院轉銜等2大模式，同時也會擴大適應症，包括居家安寧收案對象（不限感染症）、心衰竭、呼吸衰竭、其他感染症、慢性肺病等，以及醫界建議納入洗腎、化療與靜脈營養注射等患者，都在研議範圍內。

此外，將調整提出更多元支付方案，例如包人付費、論病例計酬、論量計酬等，並優化風險分擔及獎勵回饋，打造以人為本，整合居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務。

有關居家化療，奇美醫院副院長陳綉琴表示，目前開放部分毒性、副作用較低的化療藥物，由醫師裝上輸液器及化療藥品後，患者即可回家，輸注完成再返回醫院拔除，但這不包含醫護訪視，由於打化療時無人在旁說明協助，導致居家化療病人意願低。

陳綉琴說，病人確診癌症心理已有諸多擔憂，團隊必須結合社工、心理師等資源來進行居家訪視，搭配借助科技設備遠距監測、視訊看診等，才能讓病人安心，期待健保給付居家化療，讓醫護更願意投入。

健保署 患者 石崇良

延伸閱讀

病床壅塞化療病人憂延誤治療 在宅急症擬納居家化療

免舟車勞頓！居家洗腎5月納健保 專家：提升治療品質

健保加碼40億 急診觀察床護理費調升6成 並增列診察費

翻轉洗腎王國 石崇良：精準篩檢助透析延緩10年

相關新聞

明起回暖把握好天氣 下周連3天全台有雨又有冷氣團接力

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天起冷氣團減弱，明顯回溫、降雨趨緩，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，一路到下周二都是溫暖...

連漲兩波蛋價趨穩 中華民國養雞協會：持續調節產量維持蛋價穩定

國產雞蛋價格去年大起大落，農業部輔導業者蛋雛雞減孵等方式調節產量奏效，近日連續兩波調漲，價格回升到每台斤批發價27.5元...

雲云科技董座砍死技術長 醫：高階人員心理壓力難暴露

雲云科技公司董事長曾志新昨持刀殺死梁姓技術長，並曾表示自己受到羞辱與職場霸凌。桃園療養院副院長李俊宏指出，本次職場霸凌事...

經長郭智輝歧視唐氏症惹議 衛福部：應強化障礙意識

經濟部長郭智輝日前評論台積電和英特爾合資一事，以「娶蒙古症媳婦」作為比喻，引發社會撻伐，民間團體批評，此舉已違反「身心障...

護理薪資與現況差很大！未公布底薪 衛福部說「這原因」

衛福部日前公布，455家醫院主動填報的護理人員平均薪資，遭質疑灌水、未反映現況。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，醫院...

明起天氣回暖 下周又有冷氣團南下

受到冷氣團影響，今天北台灣氣溫仍偏低，大台北許多外出民眾大多穿上禦寒冬衣出門，天空也偶爾飄下雨絲，中央氣象署表示，明起各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。