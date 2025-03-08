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北美館賴純純回顧展 2新作呼應近半世紀歷程

中央社／ 台北8日電

師承藝術家廖繼春，藝術家賴純純深耕創作近50年，北美館推出「黑潮：賴純純回顧展」，以作品回首不同階段心境，展出也帶來「黑潮」與「黑潮流光：邊陲的無限可能」2件新作。

台北市立美術館今天舉行「黑潮：賴純純回顧展」開幕記者會，代理館長劉得堅表示，從平面延伸至複合媒材等不同形式的創作實踐中，賴純純的作品總是保有一貫悠然與自若，並藉由滿溢著光與色彩的視野，傳達其創作思想中指向生命存在與變化的哲思。

賴純純1953年出生於台北，1975年大學畢業創作「陽明黃昏」，在廖繼春指導下，領略到色彩即為表現主體的可能，後赴日本學習，建立空間創作的基礎觀念，1986年成立SOCA現代藝術工作室推展前衛藝術，2000年代起投入公共藝術並發起台灣女性藝術協會，2007年後將生活與創作重心轉向台東都蘭。

回顧展由策展人張晴文策畫，展覽標題以「黑潮」為名，呼應藝術家從1980年代起透過「黑」和多變的色彩樹立自我風格，同時藉此意象傳達賴純純作品中純然而深邃、多變且一貫的特質。

展覽從4個子題梳理賴純純1980年代至今的創作脈絡，包含「存在與變化」、「真空妙有」、「海洋與仙境」、「社會參與」，並以作品凸顯不同時期特色。

如在「存在與變化」子題，透過賴純純代表作「無去無來」（1986）展現出她當時受藝術家林壽宇啟發，在造型與觀念上探索空間與存有的向度。

此次賴純純在展中展出2件與展覽命題有關新作，「黑潮」利用心型壓克力雕塑，回應她自1995年起的系列創作。「黑潮流光：邊陲的無限可能」則透過壓克力、漂流木、鋼雕與鏡面的組件，搭配光源塑造出空間中的相互疊映與反射，體現賴純純生活於都蘭所見的景象變化。

「黑潮：賴純純回顧展」即日起至5月25日於北美館展出。

漂流木 藝術家 黑潮

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