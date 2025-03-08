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男星陷健康危機...兒問「爸爸還活著嗎」 醫籲留意3症狀

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
藝人哈孝遠屬於嚴重睡眠呼吸中止症。圖／台灣睡眠醫學學會提供
藝人哈孝遠屬於嚴重睡眠呼吸中止症。圖／台灣睡眠醫學學會提供

藝人哈孝遠去年起常因半夜窒息被嗆醒，還出現白天精神不濟等症狀，下定決心接受睡眠檢測，發現自己AHI達80，即每小時呼吸中止80次，屬嚴重睡眠呼吸中止，他說「還活著也算滿幸運的」。醫師提醒，打鼾、白天莫名感到疲倦、睡覺時呼吸暫停等症狀，就可能是睡眠呼吸中止症的高風險族群，應盡快就醫或進行睡眠評估與檢測。

睡眠呼吸中止症是指，睡眠時因上呼吸道狹窄導致呼吸氣流減少或中止，進一步導致缺氧以及睡眠品質變差。台北醫學大學睡眠研究中心主任李信謙說，症狀如輕微打鼾、嚴重打鼾併間歇性呼吸中止、早上感到頭痛、睡醒後仍覺疲累、日間嗜睡、性機能減退、夜間頻尿及喘不過氣、口乾等，如有可能疑似症狀，建議篩查、進一步檢驗，「因為睡眠呼吸中止症是一個，須透過檢驗確認的疾病」。

不只年長者、肥胖族群該注意睡眠呼吸中止症，李信謙提醒，低於50歲的青壯年族群還是有風險，不能輕忽。若有打鼾、日間莫名感到疲倦、睡覺時呼吸暫停等症狀，就有可能是睡眠呼吸中止症的高風險族群，應盡快就醫，或進行睡眠評估與檢測，檢測後積極預防和治療。

睡眠呼吸中止症個案哈孝遠分享，自己因為打呼問題，嚴重到需要和太太、兒子分開睡，用了正壓呼吸器後終於擺脫困擾，原本已習慣他打呼的家人，反而會覺得「爸爸還活著嗎？」兒子甚至會看著他、摸摸他有沒有呼吸。

肥胖是睡眠呼吸中止症的風險因子之一，身材高大的哈孝遠表示，目前還在努力減重中。談到接受檢測的心路歷程，其實從兩、三年前，太太就曾提醒他，卻因工作忙而忽略，去年開始有半夜突然窒息被嗆醒、心臟激烈跳動的狀況，且白天除精神不濟、走路也開始會喘，才開始正視這些症狀，並積極尋求檢測與治療。

哈孝遠說，自己接受居家睡眠檢測後，發現AHI值竟然高達80，代表每小時呼吸中止80次，但一般人30次就已經很嚴重，且血氧濃度甚至降至60%，遠低於「95%以上」的標準值，已是睡眠呼吸中止症嚴重患者，直呼「還活著算滿幸運的事」，提醒民眾要正視症狀，別覺得「睡不好就多睡一點」，其實睡眠呼吸中止症患者怎麼睡都不會飽。

台灣睡眠醫學學會理事長莊立邦說，睡眠呼吸中止症長久放任不治療，會產生高血壓、心肌梗塞、腦中風、心律不整、血糖代謝異常、憂鬱症等疾病，也會增加腦部失智的風險。 

民眾未及時就醫的原因，其中一點是認知不足，莊立邦表示，有些人認為「打呼就是睡得好」，因為不了解相關症狀，忽略長期累積造成心血管、腦血管的風險，卻又覺得羞於因打呼就醫，建議民眾可考慮先接受居家睡眠檢測，有需要到進一步就醫，或直接在醫院接受睡眠檢查。

為提升國人對睡眠呼吸中止症的認知，台灣睡眠醫學學會與業者共同啟動「台灣首份睡眠呼吸中止症資料庫調查」，莊立邦說，希望可藉長期的資料累積，為未來的醫療政策，或是藥物及醫材的給付等，提供更有利的資訊，例如病患愈來愈多，是否要評估呼吸器的相關給等付，也讓臨床治療經驗更加充足，促進民眾對睡眠呼吸中止症的健康意識，檢視自身睡眠品質，並及早預防和治療。

睡眠 醫學 風險

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