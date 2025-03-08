雲云科技董座砍死技術長 醫：高階人員心理壓力難暴露

雲云科技公司董事長曾志新昨持刀殺死梁姓技術長，並曾表示自己受到羞辱與職場霸凌。桃園療養院副院長李俊宏指出，本次職場霸凌事件涉期皆為高階主管人員，在職場中對於心理壓力的包容度更低，個人可以從生理觀察自己是否已遭到過當壓力，並適時求助。

獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元的雲云科技公司，昨天傍晚公司負責人曾志新，疑不滿梁姓技術長離職前發文抱怨公司，要求對方刪文後沒有獲得積極回應，開會時拿刀攻擊技術長，送醫不治。

李俊宏指出，霸凌行為定義廣泛，如言語、行為不當對待，如言語故意刺激員工、開會故意貶抑同事、工作不當調動等都算是霸凌。針對霸凌等行為，具一定規模公司須設有員工協助方案（EPA），可以提供員工心理健康支持。

然而，本次事件主角都是公司高階主管，一個是企業負責人、一個是技術長，但通常愈高階職位心理愈大，企業對這類職位者求助容許度也較低。李俊宏舉例，例如企業負責人看精神科傳聞流出，可能影響股價下跌，或是老闆就不把專案交付給他等。因此外國企業針對高階管理人員，另訂有兼顧隱私的員工協助方案，但是據他了解，國內企業較少有此類規畫。

當壓力超出負荷時，生理運作恐怕受到影響。李俊宏說，睡不好、提不起勁、食慾不佳等都是徵兆，個人可以覺察工作壓力過重；若再有職場霸凌，應該尋求外部管道的心理支持管道，如衛福部補助15至45歲的諮商補助，或是醫療院所心理治療。

李俊宏建議，若氣氛、場合允許狀況下，可以適度提醒，如「我是你的夥伴、上司、員工等，講話應該就事論事」，但如果對方仍在情緒裡面，應該避免衝突。若是要避免衝突也可以請其他同事，作為第三方代表，避免單獨相處溝通，減少衝突，促進有效對話。