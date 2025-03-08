快訊

梅花影院將熄燈…老台北人哀號「我的童年」揭1食物最好吃

HBL／調整出冠軍隊的樣子 北一女成功復仇淡商明拚衛冕

致命傷曝光！雲云董座揮刀砍死技術長 下周將解剖釐清死因

聽新聞
0:00 / 0:00

雲云科技董座砍死技術長 醫：高階人員心理壓力難暴露

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
雲云科技公司董事長曾志新，昨持刀砍殺梁姓技術長。本報資料照片
雲云科技公司董事長曾志新，昨持刀砍殺梁姓技術長。本報資料照片

雲云科技公司董事長曾志新昨持刀殺死梁姓技術長，並曾表示自己受到羞辱與職場霸凌。桃園療養院副院長李俊宏指出，本次職場霸凌事件涉期皆為高階主管人員，在職場中對於心理壓力的包容度更低，個人可以從生理觀察自己是否已遭到過當壓力，並適時求助。

獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元的雲云科技公司，昨天傍晚公司負責人曾志新，疑不滿梁姓技術長離職前發文抱怨公司，要求對方刪文後沒有獲得積極回應，開會時拿刀攻擊技術長，送醫不治。

李俊宏指出，霸凌行為定義廣泛，如言語、行為不當對待，如言語故意刺激員工、開會故意貶抑同事、工作不當調動等都算是霸凌。針對霸凌等行為，具一定規模公司須設有員工協助方案（EPA），可以提供員工心理健康支持。

然而，本次事件主角都是公司高階主管，一個是企業負責人、一個是技術長，但通常愈高階職位心理愈大，企業對這類職位者求助容許度也較低。李俊宏舉例，例如企業負責人看精神科傳聞流出，可能影響股價下跌，或是老闆就不把專案交付給他等。因此外國企業針對高階管理人員，另訂有兼顧隱私的員工協助方案，但是據他了解，國內企業較少有此類規畫。

當壓力超出負荷時，生理運作恐怕受到影響。李俊宏說，睡不好、提不起勁、食慾不佳等都是徵兆，個人可以覺察工作壓力過重；若再有職場霸凌，應該尋求外部管道的心理支持管道，如衛福部補助15至45歲的諮商補助，或是醫療院所心理治療。

李俊宏建議，若氣氛、場合允許狀況下，可以適度提醒，如「我是你的夥伴、上司、員工等，講話應該就事論事」，但如果對方仍在情緒裡面，應該避免衝突。若是要避免衝突也可以請其他同事，作為第三方代表，避免單獨相處溝通，減少衝突，促進有效對話。

壓力 職場霸凌 衝突

延伸閱讀

屏縣國小校長霸凌老師案成立 師嘆施暴者仍穩坐高位

「像在叫狗」義大世界爆職場霸凌！ 女上司言語羞辱逼加班…多人離職

雲云科技技術長遭刺死霸凌錄音檔流出 北巿勞動局下周一勞檢

遇害雲云技術長離職信稱遭董事長霸凌 57分鐘會議錄音檔揭露過程

相關新聞

明起回暖把握好天氣 下周連3天全台有雨又有冷氣團接力

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天起冷氣團減弱，明顯回溫、降雨趨緩，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，一路到下周二都是溫暖...

連漲兩波蛋價趨穩 中華民國養雞協會：持續調節產量維持蛋價穩定

國產雞蛋價格去年大起大落，農業部輔導業者蛋雛雞減孵等方式調節產量奏效，近日連續兩波調漲，價格回升到每台斤批發價27.5元...

雲云科技董座砍死技術長 醫：高階人員心理壓力難暴露

雲云科技公司董事長曾志新昨持刀殺死梁姓技術長，並曾表示自己受到羞辱與職場霸凌。桃園療養院副院長李俊宏指出，本次職場霸凌事...

經長郭智輝歧視唐氏症惹議 衛福部：應強化障礙意識

經濟部長郭智輝日前評論台積電和英特爾合資一事，以「娶蒙古症媳婦」作為比喻，引發社會撻伐，民間團體批評，此舉已違反「身心障...

護理薪資與現況差很大！未公布底薪 衛福部說「這原因」

衛福部日前公布，455家醫院主動填報的護理人員平均薪資，遭質疑灌水、未反映現況。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，醫院...

明起天氣回暖 下周又有冷氣團南下

受到冷氣團影響，今天北台灣氣溫仍偏低，大台北許多外出民眾大多穿上禦寒冬衣出門，天空也偶爾飄下雨絲，中央氣象署表示，明起各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。