明起回暖把握好天氣 下周連3天全台有雨又有冷氣團接力

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天起冷氣團減弱，明顯回溫、降雨趨緩，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，一路到下周二都是溫暖天氣；但下周四鋒面通過，西半部及基隆北海岸有劇烈對流發生雷雨機率，雨勢較大，其他地區也有局部短暫雨，預計到周六全台都有雨。另外，周六另一波大陸冷氣團南下，北部將再轉冷。

曾昭誠指出，明天冷氣團減弱，溫度有感回升，但早晚仍偏涼，降雨也趨緩，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區也有零星雨，其他地區多雲到晴。下周一、周二持續回溫，但受北方中層水氣影響，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東及中部以北山區也有零星雨，其他地區多雲到晴。

曾昭誠表示，下周三為鋒面通過前，環境偏南風或東風，僅東半部及恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴，也是未來一周溫度最高的一天。周四鋒面通過，西半部及基隆北海岸有劇烈對流發生雷雨機率，雨勢較大，其他地區也有局部短暫雨，預計到周六全台都有雨。

他也說，周五將有另一波鋒面接近，周六通過後，緊接大陸冷氣團南下，北部及宜蘭地區轉冷，全台有雨，主要在基隆北海岸及中部以北有局部短暫雨或雷雨，東半部及南部山區也有陣雨。

溫度方面，他表示，明天有感回溫，白天各地可達20度以上，北部約20至22度，中南部25度或更高。下周一至周三白天各地都有25度以上，中南部更可達30度，愈來愈溫暖。下周四鋒面通過略為降溫，周六另一波鋒面通過明顯降溫，冷空氣預計影響到17、18日。

曾昭誠也提醒，回暖過程中，明天清晨北部就有霧，可能影響能見度；下周一至周三台南以北、馬祖及周三金門也有霧，提醒民眾注意。