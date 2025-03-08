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連漲兩波蛋價趨穩 中華民國養雞協會：持續調節產量維持蛋價穩定
國產雞蛋價格去年大起大落，農業部輔導業者蛋雛雞減孵等方式調節產量奏效，近日連續兩波調漲，價格回升到每台斤批發價27.5元，中華民國養雞協會秘書長王建培表示，仍會持續減產以維持產銷平衡，雲林縣府今在古坑綠色隧道行銷雞蛋，祭出買一送一活動，吸引民眾搶購。
雲林縣府農業處副處長蔡耿宇、中華民國養雞協會秘書長王建培、雲林縣養雞協會總幹事陳冠棋等人，今一同行銷推廣國產雞蛋，活動打出限量100組10顆土雞蛋，民眾買一盒就再多送一盒10顆白雞蛋，現場大排長龍。
王建培表示，去年下半年至今年初，雞蛋供過於求，價格一度低於成本，農業部輔導業者蛋雛雞減孵等方式調節產量奏效，目前產地批發價每台斤27.5元，趨近成本價，為避免去年蛋價大跌重演，將因應市場供需，持續調節雞蛋產量，維持蛋價穩定。
雲林縣府農業處指出，全台蛋雞數量約4600萬隻，雲林縣有105萬隻蛋雞，占全國產量2％，並有蛋雞產銷班，因二月已經開學，蛋的需求量持續上升，估計市場行情持續穩定。
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