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消基會憂日本狂牛症風險 籲標示牛肉月齡

中央社／ 台北8日電

衛福部食藥署擬開放日本全牛齡牛肉進口，並指不相信專業非國人之福。擔心狂牛症風險仍在的消基會今天呼籲，若仍開放，消費者有知悉權，應標示月齡，以利消費者安心選擇。

衛生福利部食品藥物管理署4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口的限制，未來擬將開放日本全牛齡進口。預告評論期60天。

消基會7日質疑，認為「風險仍在」，表達反對。食藥署當天即回應，從實地查廠、風險評估到書面審查都相當完備，若不相信甚至負面看待專家專業，不是國人之福。

消基會執行董事吳榮達接受中央社記者電話訪問時指出，消費者有知悉權，資訊應充分揭露，應標示月齡，以利消費者安心選擇。

消基會秘書長陳雅萍說，還在預告期，消基會發現公告的草案並未明確解釋為何要進行修正，衛福部應清楚說明修正原因及背景，也不能在沒有公布查廠結果，沒有任何公告訊息前，突襲式公告意欲開放日本全牛齡牛肉進口；如果屆時會開放，應標示月齡。

此外，消基會表示，媒體報導近日即將推動台日經濟夥伴協定（EPA），此舉有犧牲消費者健康換取經濟發展之嫌。陳雅萍進一步指出，若食藥署認為標示月齡，有違反貿易規定之虞，應清楚說明違反了什麼條文及內容，畢竟資訊充分揭露，消費者才能安心選擇。

關於消基會何以稱日本狂牛症風險仍在，消基會說明，因為日本自2001年發現狂牛病起，已有10例以上，且潛伏期有10年，又通常發生在5歲以上牛隻，過去才會有30個月以下月齡的限制，如果開放全牛齡牛肉進口，消費者仍有可能透過食用「被狂牛症病毒感染的肉類」而發生海綿樣腦病變，即人類「庫賈氏症」。

日本 消基會 消費者

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