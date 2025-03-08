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護理薪資與現況差很大！未公布底薪 衛福部說「這原因」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部保護司蔡淑鳳解釋，據所得稅法，薪資包括俸給、工資、津貼、歲費、獎金、紅利、各種補助費和其他的給與。示意圖，本報資料照片
衛福部保護司蔡淑鳳解釋，據所得稅法，薪資包括俸給、工資、津貼、歲費、獎金、紅利、各種補助費和其他的給與。示意圖，本報資料照片

衛福部日前公布，455家醫院主動填報的護理人員平均薪資，遭質疑灌水、未反映現況。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，醫院護理「薪資」計算項目是依據所得稅法，以及勞動部職類別薪資調查的薪資計算定義，包含本薪、津貼、獎金、補助等收入，但不含加班費；公布這些資訊，是為了讓護理人員求職前，能掌握更完整醫院職場資訊、選擇更符合自己就職的醫院，也讓在職者查閱以維護自身權益。

蔡淑鳳解釋，根據所得稅法，薪資包括俸給、工資、津貼、歲費、獎金、紅利、各種補助費和其他的給與；另依勞動部職類別薪資調查，薪資是以全年在職全職員工報稅的薪資資料，包含本薪、績效獎金、年終獎金、各類津貼，但不含加班費或部分免稅的補助。

薪資屬於護理人員的個資，蔡淑鳳指出，在「護助e起來」網站的公開資訊，是由各醫院主動填報，採全職護理人員的全年經常性與非經常性薪資總額，除以12個月的平均薪值，即使同樣的資歷，也可能因為單位、班別、職務不一樣而有不同薪資，加上各醫院的薪資結構也不同，屬於相當敏感的訊息。

蔡淑鳳重申，平台上顯示的是各家醫院不同年資的薪資平均值，不代表護理人員的個別薪資。平台除由各醫院指派專人負責，薪資福利資料的登錄和更新外，系統每年會通知醫院檢視並更新薪資資訊。

平台更重要的用意，是方便護理人員在求職時，能更完整了解各醫院狀況，不用再一家家打聽，對已經在醫院任職的護理人員也能查閱，確保自身權益，「護理人員的薪資跟職場環境，都還有不少改善空間、還是有很多要改的」，蔡淑鳳表示，因為這樣才需要政府跟各醫療院所共同努力、提供更友善的環境。

衛福部長邱泰源出，醫院護理薪資及職場環境仍有不少可改善空間，衛福部相關部門一定與公私立醫療機構持續合作努力，投資護理留任人力，共同提供給病人更好的醫療照護。

加班費 薪資 衛福部

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