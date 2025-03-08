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婦女節「三八」？學者：三八來源是舶來品及新奇

聚傳媒／ 校園記者陳冠宇報導
今天3月8日是國際婦女節，賴清德總統在臉書表示，政府會持續努力，落實性別主流化的精神，打造更友善、更自由的環境。圖／取自賴清德臉書
今天3月8日是國際婦女節，賴清德總統在臉書表示，政府會持續努力，落實性別主流化的精神，打造更友善、更自由的環境。圖／取自賴清德臉書

呼應三八婦女節賴清德總統表示行政院及所屬機構進用女性比例已達50.7%。婦女節選在3月8日，常讓不少人好奇為什麼三八一定就是指女生？甚至還有人會抗議：為什麼要故意用三八當婦女節？

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析指出，三八來源跟國際貿易有關，原本是指新奇的舶來品，沒有貶意，但是後來被抗拒創新的保守人士用來當成不正經的用語，因此才慢慢出現負面意涵。

最近出版《穿越臺灣趣歷史2》的賴祥蔚教授說，清朝本來自居天朝，不接受國際貿易，但是在鴉片戰爭打敗之後，才被迫跟英國簽訂條約，開放「五口通商」，後來陸續擴大到其他都市都可以跟世界各國通商，可以通商的時間一開始只限定在每個月的8日、18日、28日開放通商，所以每逢這三個八，在開放通商的都市都可以看到很多外國人以及新奇的舶來品，當時的人就用「三八」來形容新奇的舶來品。

賴祥蔚是在台灣大學唸研究所時，因為研究清朝外交史，查閱早期文獻時看到這方面的記載。賴祥蔚說，三八本來未必是負面的意涵，而應該是新奇或新鮮的意思，電影《黃飛鴻》裡面的男主角喜歡十三姨，片中的十三姨就經常穿戴一身舶來品，也使用相機等新發明的事物，形象很正面，走在流行的尖端。就算後來三八被部分保守人士認為有不正經的負面意思，其實也不是女性專用。而且所謂的不正經，應該是不守舊。

賴祥蔚也指出，把3月8日當成婦女節，跟前述清朝開放通商的歷史背景無關，而且不是只有我國用3月8日當婦女節，這一天其實是國際婦女節，至今已經有百年歷史。

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