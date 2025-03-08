婦女節「三八」？學者：三八來源是舶來品及新奇

呼應三八婦女節，賴清德總統表示行政院及所屬機構進用女性比例已達50.7%。婦女節選在3月8日，常讓不少人好奇為什麼三八一定就是指女生？甚至還有人會抗議：為什麼要故意用三八當婦女節？

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析指出，三八來源跟國際貿易有關，原本是指新奇的舶來品，沒有貶意，但是後來被抗拒創新的保守人士用來當成不正經的用語，因此才慢慢出現負面意涵。

最近出版《穿越臺灣趣歷史2》的賴祥蔚教授說，清朝本來自居天朝，不接受國際貿易，但是在鴉片戰爭打敗之後，才被迫跟英國簽訂條約，開放「五口通商」，後來陸續擴大到其他都市都可以跟世界各國通商，可以通商的時間一開始只限定在每個月的8日、18日、28日開放通商，所以每逢這三個八，在開放通商的都市都可以看到很多外國人以及新奇的舶來品，當時的人就用「三八」來形容新奇的舶來品。

賴祥蔚是在台灣大學唸研究所時，因為研究清朝外交史，查閱早期文獻時看到這方面的記載。賴祥蔚說，三八本來未必是負面的意涵，而應該是新奇或新鮮的意思，電影《黃飛鴻》裡面的男主角喜歡十三姨，片中的十三姨就經常穿戴一身舶來品，也使用相機等新發明的事物，形象很正面，走在流行的尖端。就算後來三八被部分保守人士認為有不正經的負面意思，其實也不是女性專用。而且所謂的不正經，應該是不守舊。

賴祥蔚也指出，把3月8日當成婦女節，跟前述清朝開放通商的歷史背景無關，而且不是只有我國用3月8日當婦女節，這一天其實是國際婦女節，至今已經有百年歷史。

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