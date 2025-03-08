經長郭智輝歧視唐氏症惹議 衛福部：應強化障礙意識

經濟部長郭智輝日前評論台積電和英特爾合資一事，以「娶蒙古症媳婦」作為比喻，引發社會撻伐，民間團體批評，此舉已違反「身心障礙權利公約（CRPD）」任何人不得歧視身障者條文。對此，衛福部社家署指出，我國103年自主承諾履行CRPD規定，修正多部法規歧視用詞，並增加部會人員身障知能教育訓練，將持續倡議。

社家署副署長張美美表示，部會首長身障知能、障礙意識應提升，社會成員對身障者有不當、歧視性言語時，應透過宣導提醒民眾注意，並尊重身障者意識，蒙古症已是唐氏症舊稱，足見發言者障礙意識及認知尚有提升空間，「民眾對身障者的言語表達、態度，必須持續倡議。」

國內自主承諾履行CRPD精神，已修正453部法規歧視性規定或用詞，盼從法制面根本破除刻板印象。張美美表示，衛福部增加部會人員教育訓練，提升身心障礙知能，並請部會增強第一線服務人員訓練，也透過多元管道擴大社會宣導，共同提升社會大眾對於身心障礙者的正確理解與認知。

對身心障礙者使用不當用語，可能涉及對身心障礙者多元樣貌的不理解，張美美強調，將著重於社會宣導及教育，持續落實公私合作精神，共同保障身心障礙者有平等尊重、共好共融的社會環境。

唐氏症基金會董事長林正俠說，郭部長發言已有失人格，對患者及家屬造成諸多誤會，唐氏症並非遺傳性疾病，對此基金會歷年來不斷倡導，一席話卻引發大眾誤解，也恐產生歧視，對唐寶寶家族是一大傷害，「20年來致力消除社會大眾對唐氏症孩子不理解，希望他們跟社會大眾一樣，與社會共存共榮，如今看到這種發言，倍感痛心，希望部長反省。」