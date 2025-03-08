國內線機票連假退票手續費 擬最高可收30%

交通部預告修正國內線機票退票手續費相關規定，研擬新增3日（含）以上連假，一般機票及優惠票退票手續費上限，將依據距離搭乘日長短計算，當日退票最高可收票面價的30%。

交通部預告修正「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，其中為了讓空運運能充分利用，因此研擬新增連續假期時，若旅客要退票，將按照距離搭乘日的長短計算。

根據預告修正內容，連續假期時若旅客7日前退票，原售票單位可酌收票面價10%的手續費，於航班起飛日前1日至6日辦理退票，原售票單位得酌收票面價20%手續費；於航班當日起飛前辦理退票，原售票單位可酌收票面價30%手續費。

目前國內線機票退票手續費，一般機票最高不得超過票面價10%，經民航主管機關備查的優惠票，最高不得超過票面價25%。

另外，草案也規劃，若乘客因奔喪、個人疾病或不可歸責事由導致無法搭機，於航班起飛前檢附相關證明文件辦理退票，原售票單位可免收手續費；如因不可抗力所致， 無法於航班起飛前退票者，原售票單位得依其證明，酌情從寬處理。