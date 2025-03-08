快訊

綠委坦言派系鬥爭刀刀見骨 黨內憂釀「信賴vs非信賴」戰爭

人走茶涼？拜登卸任後 兒子杭特畫作乏人問津、自曝欠債數百萬美元

聽新聞
0:00 / 0:00

病床壅塞化療病人憂延誤治療 在宅急症擬納居家化療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
奇美醫院副院長陳綉琴表示，病床壅塞讓病人住院化療受到影響，對健保給付居家化療，各界均很期待，也盼健保署提升給付，讓醫護更願意投入。記者林琮恩／攝影
奇美醫院副院長陳綉琴表示，病床壅塞讓病人住院化療受到影響，對健保給付居家化療，各界均很期待，也盼健保署提升給付，讓醫護更願意投入。記者林琮恩／攝影

疫後急診壅塞，醫院病床一床難求，癌症住院化療必須排隊，有醫院騰出病房專供化療使用，仍難消化新確診癌症病人。醫界提出擴大在宅急症照護計畫，納入居家化療建言，盼解決床位壅塞，病人無法準時化療窘境。衛福部健保署長石崇良說，署內已開始研議居家化療可行性，預計納入在宅急症安寧項目，但細節仍須設計，最快今年第三季才能上路。

奇美醫院副院長陳綉琴表示，目前已有部分病人接受居家化療，部分毒性、副作用較低的化療藥物，醫師開藥後，病人先在醫院裝設注射針頭，再自行回家施打，可獲健保給付，但這並不包含醫護訪視，病人確診癌症心理已有諸多擔憂，打化療時無人在旁說明協助，導致居家化療病人意願低，「不過，疫後床位壅塞，病人擔心不能準時住院化療，願意居家化療者有增加趨勢。」

陳綉琴表示，病床壅塞讓病人住院化療受到影響，各醫院均發展疏導機制，以奇美醫院為例，院方保留部分病房床位專供急診病人使用，但只能以現有個案評估床位，隨新診斷病人增加，預期仍有病人會受排擠，近期常聽到醫師對自我照護能力較好，家中有人陪伴支持的病人，可選擇居家化療，避免延誤化療時程。

「對健保給付居家化療，各界均很期待，也盼健保署提升給付，讓醫護更願意投入。」陳綉琴說，居家化療生命徵象監測等，可借助科技設備遠距監測，醫師則透過視訊看診了解患者情況，因病人罹癌心理大受打擊，也必須結合社工、心理師等資源，進行居家訪視，才能讓病人安心；在並提凹選上，也建議以使用毒性較小化療藥物的消化道癌症為主，並建議病人首次化療，可在醫院進行。

陳綉琴表示，首次化療在醫院進行，病人較能熟悉化療情況，醫師也能完整衛教，去除病人心理疑慮，後續回到家中化療時，除遠距監測外，也須針對化療藥物配藥、輸送等設計配套，因化療藥物具有毒性，若不慎接觸皮膚或環境等，需訂出指引讓病人及家屬了解如何處理；癌症化療在醫院多由專門護理師執行，因此居家醫療護理師也需藉訓練，了解癌症病人特性，及異常事件如何處置。

疫後急診壅塞，醫院病床一床難求，癌症住院化療必須排隊，有醫院騰出病房專供化療使用，仍難消化新確診癌症病人。圖為癌症醫療示意圖，非當事醫院。記者林琮恩／攝影
疫後急診壅塞，醫院病床一床難求，癌症住院化療必須排隊，有醫院騰出病房專供化療使用，仍難消化新確診癌症病人。圖為癌症醫療示意圖，非當事醫院。記者林琮恩／攝影

健保署 癌症 醫師

延伸閱讀

資深護師爆「姐妹揪團排隊離職」 彰基院方：3月僅16人離職

龍頭醫院薪資曝！台大護理師入行起薪6.5萬 年資逾25年12萬

網傳彰基大規模關床 院長：讓許久未休假的護理師休息

病男花近200萬買中藥治癌 吃了5個月後「半張臉沒了」

相關新聞

超強！這間公司找出「耗電怪物」…年省近400萬元電費

電價上漲，影響百工百業，台北漁產公司計算，電費衝擊恐增加478萬元，為此，節能成了最大課題。漁產公司表示，透過專家抓出耗...

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱 網聲援、本尊高EQ回應

日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷，她日前在社群平台Threads透露，...

前台大醫揭手搖飲半糖「不是5分糖」！網友驚訝：都點錯了

台灣人愛喝手搖飲，隨處可見飲料店，不少民眾都會刻意減少添加的糖量。對此，台大醫院前兒科醫師、YouTuber蒼藍鴿表示，手搖飲的半糖是口感上的甜度減半，其實不是5分糖。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

婦女節「三八」？學者：三八來源是舶來品及新奇

呼應三八婦女節，賴清德總統表示行政院及所屬機構進用女性比例已達50.7%。婦女節選在3月8日，常讓不少人好奇為什麼三八一定就是指女生？甚至還有人會抗議：為什麼要故意用三八當婦女節？

經長郭智輝歧視唐氏症惹議 衛福部：應強化障礙意識

經濟部長郭智輝日前評論台積電和英特爾合資一事，以「娶蒙古症媳婦」作為比喻，引發社會撻伐，民間團體批評，此舉已違反「身心障...

病床壅塞化療病人憂延誤治療 在宅急症擬納居家化療

疫後急診壅塞，醫院病床一床難求，癌症住院化療必須排隊，有醫院騰出病房專供化療使用，仍難消化新確診癌症病人。醫界提出擴大在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。