病床壅塞化療病人憂延誤治療 在宅急症擬納居家化療

疫後急診壅塞，醫院病床一床難求，癌症住院化療必須排隊，有醫院騰出病房專供化療使用，仍難消化新確診癌症病人。醫界提出擴大在宅急症照護計畫，納入居家化療建言，盼解決床位壅塞，病人無法準時化療窘境。衛福部健保署長石崇良說，署內已開始研議居家化療可行性，預計納入在宅急症安寧項目，但細節仍須設計，最快今年第三季才能上路。

奇美醫院副院長陳綉琴表示，目前已有部分病人接受居家化療，部分毒性、副作用較低的化療藥物，醫師開藥後，病人先在醫院裝設注射針頭，再自行回家施打，可獲健保給付，但這並不包含醫護訪視，病人確診癌症心理已有諸多擔憂，打化療時無人在旁說明協助，導致居家化療病人意願低，「不過，疫後床位壅塞，病人擔心不能準時住院化療，願意居家化療者有增加趨勢。」

陳綉琴表示，病床壅塞讓病人住院化療受到影響，各醫院均發展疏導機制，以奇美醫院為例，院方保留部分病房床位專供急診病人使用，但只能以現有個案評估床位，隨新診斷病人增加，預期仍有病人會受排擠，近期常聽到醫師對自我照護能力較好，家中有人陪伴支持的病人，可選擇居家化療，避免延誤化療時程。

「對健保給付居家化療，各界均很期待，也盼健保署提升給付，讓醫護更願意投入。」陳綉琴說，居家化療生命徵象監測等，可借助科技設備遠距監測，醫師則透過視訊看診了解患者情況，因病人罹癌心理大受打擊，也必須結合社工、心理師等資源，進行居家訪視，才能讓病人安心；在並提凹選上，也建議以使用毒性較小化療藥物的消化道癌症為主，並建議病人首次化療，可在醫院進行。