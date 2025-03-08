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免舟車勞頓！居家洗腎5月納健保 專家：提升治療品質

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良今天表示，本周透析總額協商會議中，已通過將居家血液透析納入健保，且給付點數與在醫院接受透析相同，送3月底共擬會討論後，預計最快5月上路。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署長石崇良今天表示，本周透析總額協商會議中，已通過將居家血液透析納入健保，且給付點數與在醫院接受透析相同，送3月底共擬會討論後，預計最快5月上路。記者林琮恩／攝影

台灣是洗腎大國，每到洗腎室血液透析時段，醫院門口經常塞滿接送長者透析的無障礙福祉車。衛福部健保署今宣布，5月1日起將居家血液透析納入給付。腎臟醫學會秘書長、萬芳醫院副院長許永和說，居家血液透析國外行之有年，病人自主性高，可不必受醫院透析時段影響，不僅節省病人通勤時間，也可減少碳排及醫療廢棄物造成危害。

目前末期腎病患者可選擇在醫院進行俗稱「洗腎」的血液透析，或在家自行做腹膜透析，因技術門檻高，國內選擇腹膜透析病人較少，僅7%至8%，大部分病人仍以洗腎為主。許永和表示，民眾在醫院接受血液透析，受每周三3次、每次4小時規範，若能在家透析，病人可自行調整洗腎時間，甚至在睡眠時間洗腎6至8小時，對生活品質影響較小，也因透析時間延長，可提升腎功能。

許永和表示，血液透析執行上比腹膜透析複雜，首次血液時醫護團隊會先到病人家中勘查環境，並指導病人如何執行透析，後續再透過視訊指導，國內5成血液透析院所已完成資訊化基礎設施建置，北醫體系則發展智慧醫療，病人洗腎時若發生血壓下降、人工腎臟壓力過高等，可及時提醒在醫院的醫護團隊，視情況通知病人調整，或趕快至醫院急診就醫。

「居家血液透析需選擇病況較穩定、醫療識能較高患者，或長照養護機構病人。」許永和表示，透過智慧科技，可讓居家寫又透析更容易讓民眾接受，而長照養護機構病人，往往要舟車勞頓，乘救護車或福祉車到醫院洗腎，若能在機構進行居家血液透析，就不必這麼辛苦，也能減少碳排。據統計，每次執行血液透析，光是電費就能讓一台特斯拉從台北開到高雄。

今年健保總額中透析總額為473.75億。衛福部健保署長石崇良今天表示，本周透析總額協商會議中，已通過將居家血液透析納入健保，且給付點數與在醫院接受透析相同，送3月底共擬會討論後，預計最快5月上路。結合遠距設備，可讓照護場域從醫院、洗腎室轉至病人家中，並研擬給付病人租用血液透析設備費用。

健保署 洗腎 血液透析

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