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交部修法國內線優待機票需附證明 連假退票可收手續費

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部預告修法，國內線未來3日（含）以上法定連續假期公告疏運期間的機票，得距航班起飛日期間長短收取退票手續費。記者周湘芸／攝影
交通部預告修法，國內線未來3日（含）以上法定連續假期公告疏運期間的機票，得距航班起飛日期間長短收取退票手續費。記者周湘芸／攝影

疫後旅遊熱度不減，航空業需求強勁，為使有限空運運能充分利用，交通部預告修法，國內線未來3日（含）以上法定連續假期公告疏運期間的機票，得距航班起飛日期間長短收取退票手續費；且未來國內線優待票應於購票及搭機時，出示相關身分證明文件。另外，若乘客因特定因素無法搭機，於航班起飛前檢附證明文件，得免收退票手續費。

交通部近日依據消費者保護法，預告修正「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，考量3日（含）以上的法定連續假期為國內航線疏運尖峰，為使有限空運運能充分利用，鼓勵民眾盡早確認行程，使機位得以盡速釋出給需要的旅客，新增3日（含）以上法定連續假期公告疏運期間的機票，得距航班起飛日期間長短收取退票手續費。

交通部指出，此次也修正，若乘客因奔喪、個人疾病或不可歸責事由（如死亡等）致無法搭機，於航班起飛前檢附相關證明文件辦理退票，原售票單位得免收機票退票手續費，及乘客恐遇不可抗力因素（如天災等）致無法於航班起飛前辦理退票，原售票單位得酌情從寬處理。

此外，現國內線未滿2歲不占位兒童享有票價免費優待、未滿12歲占位兒童享有部分優待、65歲以上長者享有票價5折優待、身心障礙者及其必要陪伴者享有票價5折優待。交通部表示，依據現行實務作業，此次修正也增加規定，未來國內線優待票應於購票及搭機時，出示相關身分證明文件或戶口名簿正本。

交通部表示，若對於預告內容有意見或修正建議者，可於公告刊登公報次日起60日內，向民用航空局陳述意見。

交通部 文件 航班

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