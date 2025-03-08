桃園出現本土麻疹首例 就醫感染…足跡曾到遠傳直營門市

近日東南亞麻疹疫情嚴重，歸國旅客返台發病，也感染了其他人。桃園市衛生局今公布桃園本土麻疹首例，呼籲3月1日下午2時左右去過遠傳中壢龍東直營門市的民眾留意自身狀況。

衛生局長賈蔚指出，桃園本土麻疹首例是一名20多歲男子，其因為生病就醫，在診所接觸過越南回來的麻疹個案，在境外移入個案發病後被匡列。他在居家自主健康管理時，口腔黏膜出現白斑，皮膚也冒紅疹，通報衛生局篩檢後確診。

衛生局指出，該本土案例是2月23日在診所接觸到從越南回來的10歲確診男童，後來自主管理時，5日發現口腔有白斑，臉頰、胸前和手臂也有紅疹，就醫後，6日確診，目前已匡列22名接觸者做健康監測。而該個案可能也在公開場合接觸過不特定人士，因此公布1足跡地點。