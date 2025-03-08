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桃園出現本土麻疹首例 就醫感染…足跡曾到遠傳直營門市

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園出現本土麻疹首例，衛生局呼籲口腔出現白斑、全身紅疹應留意。圖／桃園市衛生局提供
桃園出現本土麻疹首例，衛生局呼籲口腔出現白斑、全身紅疹應留意。圖／桃園市衛生局提供

近日東南亞麻疹疫情嚴重，歸國旅客返台發病，也感染了其他人。桃園市衛生局今公布桃園本土麻疹首例，呼籲3月1日下午2時左右去過遠傳中壢龍東直營門市的民眾留意自身狀況。

衛生局長賈蔚指出，桃園本土麻疹首例是一名20多歲男子，其因為生病就醫，在診所接觸過越南回來的麻疹個案，在境外移入個案發病後被匡列。他在居家自主健康管理時，口腔黏膜出現白斑，皮膚也冒紅疹，通報衛生局篩檢後確診

衛生局指出，該本土案例是2月23日在診所接觸到從越南回來的10歲確診男童，後來自主管理時，5日發現口腔有白斑，臉頰、胸前和手臂也有紅疹，就醫後，6日確診，目前已匡列22名接觸者做健康監測。而該個案可能也在公開場合接觸過不特定人士，因此公布1足跡地點。

衛生局表示，麻疹是一種高度傳染性的疾病，主要透過空氣傳播，潛伏期約7至18天，初期症狀類似感冒，包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎，後續可能出現口腔白色斑點和全身紅疹，呼籲佩戴口罩防疫。另呼籲避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到麻疹流行地區，而一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計畫前往流行地區，出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

桃園出現本土麻疹首例，衛生局呼籲口腔出現白斑、全身紅疹應留意。圖／桃園市衛生局提供
桃園出現本土麻疹首例，衛生局呼籲口腔出現白斑、全身紅疹應留意。圖／桃園市衛生局提供

確診 衛生局 麻疹

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