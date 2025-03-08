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電費高漲衝擊 北農「省電大作戰」年省3成電費

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北農龐大的蔬果，需要冷藏冷凍避免耗損，因此成了耗電量高的設備。本報資料照片
北農龐大的蔬果，需要冷藏冷凍避免耗損，因此成了耗電量高的設備。本報資料照片

台電漲價衝擊，同樣需要使用冷鏈的台北農產運銷公司首當其衝，電費成本增近20％。為此，北農汰換相關機組、燈具和空調主機，預估平均節電34%，同時建置能源監測及溫室氣體盤查設備，主動出擊抓出漏電原因。

北農副總經理路全利說，從2023年4月起台電產業用電調漲17%，2024年4月起再漲14%，雖已申請選用時間電價，並善用於離峰用電時間使用滷水槽儲冷，以降低電費調整帶來的衝擊，但電費成本仍增加近20%。

路全利說，尤其公司8成電力用途為冷藏製冷、空調及照明設備，近年來針對設施進行節能設備更換，並且落實定期保養及檢查，確保設備高效運作。包含汰換2組水冷式滷水機組更換為變頻螺旋式壓縮機，並搭配2組高效率熱交換器與節能器，每年節省電力31%。

同時傳統燈具耗能且安定器損壞時易產生閃爍，將傳統日光燈汰換為LED燈，汰換後每年節省電力41%。也更換了故障使用超過10年的空調主機，更新為一級節能高效冷氣機，每年節省電力30%。

路全利也說，另外北農也建置相關能源監測設備及進行溫室氣體盤查，並積極參與政府提供的節能診斷或輔導資源，主動檢視耗能熱點並加以改善。像是配合政府推動區域能源發展智慧電網計畫，於第一、二批發市場建置EMS能源管理系統。

他也說，完成智慧電網跨場域管理，提升能源使用效率最佳化之外，最重要仍是減少尖峰用電措施，能源的管理會更完善。

路全利補充，節能也包含整體溫室氣體的盤查，為此北農已在2023年度進行一次的盤查，計算排放量為4587.99公噸CO2e/年，占整體碳排放量的61.88%，藉由此次外部稽核結果和數據，取得工研院查證聲明書，也朝永續目標努力。

北農冷鏈倉儲等是公司耗電前幾名。圖／北農提供
北農冷鏈倉儲等是公司耗電前幾名。圖／北農提供

北農 省電 電費

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