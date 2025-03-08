「車居族」霸占服務區洗澡睡覺 高公局擬限縮停車時間

為提升國道服務區停車位周轉率，高速公路及快速公路交通管制規則有律定國道服務區限停4小時，違者可處600元至1200元罰鍰。高速公路局表示，近期發現有以車為家的「車居族」會開著車到各國道服務區過夜，甚至霸占駕駛休息室等，未來將研議修法公告，限縮連續假期或重點假日服務區停車時間為2小時。

過去屢有用路人長時間占用國道服務區及休息站停車位，高速公路局為了提升服務區停車位的使用周轉率，依高速公路及快速公路交通管制規則律定，國道服務區限停4小時，各項專用停車位也須依規定使用停放，如有違規，將依道路交通管理處罰條例開罰600元至1200元。

高公局業務組長劉逢良指出，過去曾有民眾出國前將車輛停在中壢服務區長達3至5天，為避免不當占用，律定限停放4小時規定，現在各服務區都設有智慧停車管理系統或地磁感應設備，可監控每輛車停放時間。而近半年也發現，部分服務區出現以車為家的「車居族」將車輛停在服務區，並以駕駛休息室為家，其中又以湖口服務區最常見。

劉逢良表示，這些「車居族」常將車輛開到服務區停放，人就在駕駛休息室過夜睡覺、使用服務區淋浴間，這些設備過去主要是提供給大貨車駕駛短暫休息使用，而這些「車居族」往往在此過夜，被驅趕還投訴到部長信箱，導致承辦人員十分頭痛。