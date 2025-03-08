聽新聞
0:00 / 0:00
「車居族」霸占服務區洗澡睡覺 高公局擬限縮停車時間
為提升國道服務區停車位周轉率，高速公路及快速公路交通管制規則有律定國道服務區限停4小時，違者可處600元至1200元罰鍰。高速公路局表示，近期發現有以車為家的「車居族」會開著車到各國道服務區過夜，甚至霸占駕駛休息室等，未來將研議修法公告，限縮連續假期或重點假日服務區停車時間為2小時。
過去屢有用路人長時間占用國道服務區及休息站停車位，高速公路局為了提升服務區停車位的使用周轉率，依高速公路及快速公路交通管制規則律定，國道服務區限停4小時，各項專用停車位也須依規定使用停放，如有違規，將依道路交通管理處罰條例開罰600元至1200元。
高公局業務組長劉逢良指出，過去曾有民眾出國前將車輛停在中壢服務區長達3至5天，為避免不當占用，律定限停放4小時規定，現在各服務區都設有智慧停車管理系統或地磁感應設備，可監控每輛車停放時間。而近半年也發現，部分服務區出現以車為家的「車居族」將車輛停在服務區，並以駕駛休息室為家，其中又以湖口服務區最常見。
劉逢良表示，這些「車居族」常將車輛開到服務區停放，人就在駕駛休息室過夜睡覺、使用服務區淋浴間，這些設備過去主要是提供給大貨車駕駛短暫休息使用，而這些「車居族」往往在此過夜，被驅趕還投訴到部長信箱，導致承辦人員十分頭痛。
劉逢良指出，經統計，駕駛人在國道服務區平均停留20至25分鐘，高公局現研議修正高速公路及快速公路交通管制規則，將針對連續假日或特殊節慶等重點日，公告將服務區停車時間自4小時限縮為2小時，但涉及修法，相關作業仍在研議中，尚無確切實施時程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言